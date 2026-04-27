Gobierno aclara que sueldo de José Balcázar es de S/ 35 mil mensuales por ley y no por aumento personal

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que el Portal de Transparencia del Estado revelara un sueldo de más de S/ 50 mil percibido por el presidente José Balcázar en marzo del 2026, la Presidencia aclaró que este gana, actualmente, S/ 35 mil mensuales por ley y no por aumento personal.

Presidencia explica detalle de remuneración de Balcázar

Este 26 de abril, se dio a conocer que, bajo el régimen de la Ley Servir, el mandatario interino percibió, mediante Secretaría del Despacho Presidencial, S/ 50,980.80 el pasado mes, a diferencia de su antecesor, José Jerí, quien mantenía su salario de congresista.

De esta forma, mientras que otros presidentes ganaban montos menores, Balcázar percibe una cifra alineada a las escalas salariales más recientes del sector público.

Frente a las críticas recibidas por el elevado monto referido, la Presidencia emitió un comunicado oficial precisando el detalle de su remuneración, descartando que responda a un aumento o decisión personal del jefe de Estado, sino a lo establecido en la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057).

"Desde julio de 2025, corresponde al cargo presidencial una compensación económica mensual de S/ 35,568, monto fijado sobre la base de criterios técnicos, administrativos y presupuestales establecidos por ley", precisó el escrito.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/kLPvW7MVHh — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 28, 2026

En ese sentido, señaló que, dado que Balcázar Zelada asumió el cargo de mandatario el pasado 18 de febrero, le corresponde un pago proporcional por los días trabajados durante dicho mes, que asciende a S/ 15,412.80. Ello explicaría la suma presentada por Transparencia.

"El Despacho Presidencial reafirma que todo pago realizado al presidente de la República se encuentra sujeto a control administrativo, tributario y presupuestal, con total transparencia y dentro del marco normativo vigente", agregó.

Además, se precisó que el monto proporcional de febrero fue integrado a la boleta de pago de marzo, y que se le aplican descuentos de ley correspondientes a ambos meses.

Fuerza Popular no respaldará censura contra Balcázar

En diálogo con Exitosa, Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, indicó que su partido no aprobará la moción de censura que impulsa contra Balcázar el congresista Ilich López.

Según indicó, a pesar de todos los comentarios negativos por el intento de postergación de la compra de aviones F-16 a EE.UU., el Estado ya cumplió con el compromiso que tenían pactado.

"Eso generaría más inestabilidad en pleno problema que tenemos con el Jurado Nacional de Elecciones. Hay que tomarlo con paños fríos, además que ya se cumplió con el compromiso. Quedan tres meses", expresó.

La Presidencia aclaró que José Balcázar gana S/ 35 mil mensuales por ley y no por aumento personal, con pago proporcional por febrero.