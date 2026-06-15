Puente Piedra: Padre de familia muere al ser embestido por camioneta mientras viajaba con su esposa e hija

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un padre de familia perdió la vida y su esposa e hija resultaron heridas tras un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Hospital, en el distrito de Puente Piedra. La víctima se desplazaba en una motocicleta junto a sus familiares cuando se produjo la fatal colisión.

Fatal accidente en Puente Piedra

De acuerdo con testigos, una camioneta impactó contra la motocicleta cuando ambos vehículos circulaban con dirección hacia Ancón. El choque provocó que los tres ocupantes de la unidad menor salieran despedidos violentamente sobre la pista. La peor parte la llevó el conductor, quien sufrió un fuerte golpe contra el pavimento y falleció de manera instantánea.

Las primeras versiones recogidas en el lugar señalan que el motociclista no llevaba casco de protección al momento del accidente, circunstancia que habría agravado las consecuencias del impacto. Sin embargo, serán las investigaciones las que determinen las causas exactas de la tragedia.

Tras el siniestro, personal de emergencia acudió rápidamente para auxiliar a la esposa y a la hija de la víctima. Ambas fueron trasladadas a un establecimiento de salud cercano, donde permanecen bajo observación médica. Según los reportes preliminares, su evolución sería favorable.

En tanto, el conductor de la camioneta presuntamente involucrada no se habría detenido para prestar ayuda y abandonó la escena. Debido a ello, las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para identificar el vehículo y establecer las responsabilidades del caso.

El cuerpo del fallecido permaneció varias horas sobre la vía, generando restricciones en el tránsito. Posteriormente, representantes del Ministerio Público y peritos de Criminalística realizaron las diligencias de ley y ordenaron el levantamiento del cadáver. La División de Investigación Criminal continúa con las pesquisas para reconstruir la mecánica del accidente.

🔴🔵 Puente Piedra: Padre de familia muere tras ser embestido por camioneta mientras viajaba con su esposa e hija.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/TJ0ZcYRaJo — Exitosa Noticias (@exitosape) June 15, 2026

Otro motociclista muere

Hace unos días, un accidente en la Av. Alfonso Ugarte con España dejó como saldo la muerte de Smith Quispe Rojas, un ciudadano de 35 años de edad que impactó contra un vehículo cuando pilotaba una moto lineal por la transitada vía.

El hecho se produjo a tempranas horas de la mañana en una de las intersecciones más transitadas del Cercado de Lima, cerca a la estación España del Metropolitano y apenas una cuadra del óvalo Bolognesi.

La víctima viajaba en una motocicleta verde de tipo scooter en dirección de norte a sur, cuando impactó contra el vehículo, conducido por el ciudadano Juan Carlos Jacobo Rojas, que se dirigía en dirección contraria, desde la Plaza Dos de Mayo.

Imágenes grabadas por Exitosa desde el lugar de los hechos demuestran la gravedad de la colisión entre ambos vehículos, que terminaron con severos daños en su estructura producto del impacto.

Es así que, este nuevo accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan diariamente los motociclistas en las carreteras del país. La imprudencia al volante, el exceso de velocidad y la falta de medidas de seguridad continúan cobrando vidas. Mientras las investigaciones avanzan, una familia enfrenta las consecuencias de una tragedia irreparable.