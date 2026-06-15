Local de la empresa Z Buss en Independencia continúa sus operaciones a pesar de ataques extorsivos

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las amenazas contra empresas de transporte público en Lima y Callao continúan. Una muestra de ello es lo ocurrido con la empresa de transporte interprovincial Z Buss la cual ha sido víctima de recientes ataques extorsivos en los últimos días, específicamente en su local de Independencia.

Z Buss continúa operaciones pese a recientes atentados

La más reciente tuvo lugar el último miércoles 10 de junio donde dos sujetos armados dispararon contra uno de los buses que se encontraba llenando pasajeros en la vía auxiliar de la avenida Alfredo Mendiola. Producto de este ataque, uno de los trabajadores resultó herido por lo que tuvo que ser trasladado al hospital Cayetano Heredia, además de que aquel día paralizaron sus labores.

Esta postura parecía radicalizarse en las últimas horas de acuerdo a los reportes donde señalaban que dicha empresa pondría un alto a sus operaciones de manera definitiva hasta conseguir las garantías necesarias para retomarlas. Sin embargo, Exitosa acudió hasta Lima Norte para verificar que las actividades en su local de Independencia continúa con normalidad.

Ahí, sus buses continúan saliendo con destino a Huaral, Huacho, Barranca, entre otros. Eso sí, los pasajeros abordar las unidades con temor de quedar entre el fuego cruzado de un nuevo ataque extorsivo. A propósito de ello, nuestro medio conversó con una ciudadana que le exigió al gobierno tomar medidas radicales para frenar esta ola de inseguridad que se vive en todo el país.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Pese a los recientes ataques contra sus unidades, la empresa Z Buss continúa operando con total normalidad. Pasajeros expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y exigieron mayores medidas de protección para garantizar un servicio seguro en... pic.twitter.com/aRSneOD7i2 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 15, 2026

"He visto que están atacando a las empresas y yo le pediría al gobierno que ya pare todo esto porque hay mucha delincuencia... mi hija viaja y tiene mucho temor", indicó a nuestras cámaras.

'La Federación' amenaza a las empresas de transportes

De acuerdo a los transportistas y a los reportes alcanzados por la Policía Nacional del Perú, la banda responsable de estos lamentables hecho es la denominada como 'La Federación'. Esta organización, compuesta por ciudadanos extranjeros, habría iniciado un enfrentamiento con otras bandas criminales nacionales por el control de Lima Norte.

La disputa habría comenzando luego de la caída del temido Erick Moreno Hernández, más conocido como 'El Monstruo', líder de 'Los Injertos del Cono Norte'. A partir de ahí estos criminales iniciaron su ola de terror amenazando empresas de transporte público urbano y ahora interprovincial.

De esta manera, la empresa de transportes interprovincial Z Buss, en su local de Independencia, continúa con sus labores a pesar de ser víctima de ataques extorsivos en los últimos días.