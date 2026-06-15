Embajador Pedro Bravo descarta irregularidades en llegada de actas desde Argentina: "No afectó a nadie"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El embajador Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior, rechazó categóricamente cualquier sospecha de irregularidad y afirmó que el traslado de la documentación electoral se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con supervisión permanente de las autoridades competentes.

En entrevista con Exitosa, explicó que el material electoral no correspondía únicamente a la ciudad de Buenos Aires, sino también a otras jurisdicciones alejadas de la capital argentina, lo que hizo más complejo el proceso de consolidación y envío hacia el Perú.

Actas llegaron desde distintas ciudades argentinas

Bravo detalló que las actas debían reunirse desde diversas localidades antes de emprender el viaje hacia Lima, lo que demandó una coordinación logística importante.

"De Corrientes, de Salta, de Rosario, Santa Fe, y Salta está a más de 1.400 kilómetros de distancia de Buenos Aires, no es fácil enviar todo eso de manera segura, no estamos hablando de enviarlo por ahí con un correo cualquiera, tiene que ser de manera segura, custodiada, entonces tenemos que esperar", explicó.

Asimismo, indicó que el material estuvo listo para ser trasladado desde el martes posterior a los comicios, pero la disponibilidad de vuelos obligó a postergar el envío hasta el miércoles.

"No había vuelo, no había espacio en esa fecha, entonces se hizo lo más temprano que se pudo, que sea el miércoles", señaló.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En exclusiva con Exitosa, el embajador Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior, descartó que existieran irregularidades en la llegada de las actas procedentes de Argentina. En ese sentido, explicó que se había informado a la ONPE y... pic.twitter.com/YLzejQgXCH — Exitosa Noticias (@exitosape) June 15, 2026

Proceso fue informado y fiscalizado, afirma diplomático

El embajador también enfatizó que la programación del traslado no fue una decisión improvisada, sino parte de un cronograma previamente comunicado a las autoridades electorales peruanas.

"Semanas antes comunicamos a la ONPE y al Jurado cómo vamos a ir, es más, también intervienen en el caso de Buenos Aires, hubo un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de Buenos Aires estuvo la Defensoría del Pueblo, o sea, estamos bastante fiscalizados nosotros en todas las etapas", sostuvo.

En esa línea, descartó cualquier afectación al proceso electoral y recordó que los personeros de las organizaciones políticas tuvieron acceso a los resultados desde el mismo día del escrutinio.

"no estuvo marcada por ninguna irregularidad y no afectó a nadie. Los personeros tienen acceso oficial a las actas oficiales, y hubo personeros de ambas organizaciones políticas", afirmó.

Las declaraciones de Pedro Bravo buscan despejar las dudas sobre el traslado de las actas procedentes de Argentina, uno de los puntos que generó controversia tras la segunda vuelta presidencial.

Según el diplomático, la demora obedeció exclusivamente a razones logísticas previamente comunicadas a la ONPE y al JNE, dentro de un proceso que contó con supervisión y mecanismos de fiscalización permanentes. Con ello, el Gobierno busca cerrar el debate sobre posibles irregularidades y reforzar la confianza en la transparencia del voto de los peruanos en el exterior.