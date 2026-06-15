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Partidos de hoy, lunes 15 de junio del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

España arranca su participación en el Mundial 2026 ante una Cabo Verde que busca dar la sorpresa. Por su parte, Uruguay quiere sumar el primer triunfo de los sudamericanos en el certamen ante la siempre complicada Arabia.

Partidos de hoy, lunes 15 de junio: guía y horarios de una nueva jornada del Mun
Partidos de hoy, lunes 15 de junio: guía y horarios de una nueva jornada del Mun (Exitosa)

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/06/2026

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VER EN VIVO HOY | Este lunes 15 de junio sigue la acción en el Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En el Estadio Atlanta, una de las favoritas a llevarse este certamen, España, enfrentará a Cabo Verde en el arranque de la jornada. Seguidamente, Uruguay buscará sumar el primer triunfo de la Copa del Mundo para una selección de Sudamérica ante la Arabia Saudita que sabe de golpes. 

A por la segunda estrella

Los españoles no quieren sorpresas en su esperado debut por lo que Luis de la Fuente pone lo mejor que tiene desde el arranque. Sin embargo, los ibéricos aún no podrán contar con Lamine Yamal quien continúa recuperándose de una lesión que lo alejó de los últimos partidos de la temporada pasada.

España parte como una de las favoritas a llevarse el Mundial 2026.
España parte como una de las favoritas a llevarse el Mundial 2026.

Por lo demás, España tendrá a su defensa, volante y delantera estelar en busca de la segunda estrella de su historia. Dentro de su once destacan la presencia de Unai Simón, Rodri y Mikel Oyarzabal quien parte como uno de los goleadores de su combinado patrio.

Bélgica y Egipto se verán las caras en lo que será el segundo encuentro de la jornada y uno de los más parejos. En la previa, los europeos, con Kevin De Bruyne a la cabeza, parten como los favoritos para sumar tres puntos, pero los africanos saben hacerle frente a rivales importantes, además de que esta será la última cita mundialista de Mohamed Salah.

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Finalmente, Uruguay inicia su camino en la Copa del Mundo midiéndose ante un rival que dio uno de los batacazos más sonados de Qatar 2022, Arabia Saudita. Los charrúas tuvieron algunas complicaciones para llegar a la ciudad de Miami debido a la falta de documentación necesaria.

Uruguay busca sumar la primera victoria para Sudamérica.
Uruguay busca sumar la primera victoria para Sudamérica.

Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Bielsa superaron estos inconvenientes y ya se encuentra en el estado de Florida para afrontar su estreno en la cita mundialista. Respecto al equipo, el 'Loco' no quiere sorpresas por lo que no se guardará nada a excepción de Giorgian De Arrascaeta quien continúa recuperándose de una lesión sufrida en los últimos amistosos.

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Mundial 2026

  • España vs. Cabo Verde | 11:00 a. m. | DGO, DSports, Paramount+
  • Bélgica vs. Egipto | 2:00 p. m. | DGO, Dsports, América TV, Paramount+
  • Uruguay vs. Arabia Saudita | 5:00 p.m. | DGO, DSports, Paramount+
  • Irán vs. Nueva Zelanda | 8:00 p.m. | DGO, DSports, Paramount+

De esta manera, este lunes 15 de junio habrá una nueva jornada del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de los partidos de hoy.

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