Papa León XIV: Gobierno peruano está preparándose para recibir al sumo pontífice, según titular el MINCETUR

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que la próxima visita al Perú del papa León XIV, prevista para los últimos meses del 2026, representa una oportunidad estratégica para posicionar al Perú como un referente del turismo religioso a nivel internacional.

En ese sentido, saludó el anuncio realizado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, y subrayó el impacto positivo que este acontecimiento tendría en toda la cadena turística nacional.

Gobierno se prepara para recibir al santo padre

A casi nueve meses del inicio de su pontificado, Robert Prevost confirmó que volverá al país que lo acogió por más de 30 años. Su llegada a tierras peruanas representa un enorme reto para el gobierno de turno, tal como ocurrió en enero del 2018 cuando hizo lo propio el papa Francisco.

Ante la próxima llegada de su sucesor, la representante del Ejecutivo informó que ya se encuentran trabajando para estar a la altura de las circunstancias, a fin de dejar todo encaminado al nuevo gobernante del país desde el próximo 28 de julio.

"El Gobierno peruano, a través del Mincetur, viene trabajando de manera anticipada para que el país esté preparado para recibir al mundo. El turismo religioso trasciende la fe y la espiritualidad, es también una expresión cultural que dinamiza la economía, genera empleo y crea oportunidades para el desarrollo de nuestras regiones", afirmó.

De acuerdo con el Mincetur, a nivel global, el turismo religioso concentra cerca del 20 % del movimiento turístico internacional. En el Perú, este es un segmento con potencial de crecimiento que articula el patrimonio histórico e identidad cultural, con capacidad de generar un impacto económico sostenible en los destinos turísticos del país.

Estaría casi una semana en el Perú

En entrevista para Exitosa este jueves 5 de febrero, el periodista especialista en temas de la Iglesia Católica, Kurth Mendoza, sostuvo que, muy probablemente, el papa León XIV permanezca en nuestro país por un periodo de seis días. En dicho tiempo, el pontífice podría llegar hasta a cinco regiones.

En esa línea, señaló que en los próximos meses se confirmará la fecha oficial de su llegada junto a todo el itinerario y logística que lo rodea, la cual -desde su óptica- es "muy complejo".

"El papa no vendría por dos días, viajar de Roma hasta Lima toma más o menos 18 horas de ida y de vuelta, como que no compensa venir solo dos días porque los viajes apostólicos tienen una duración de tres días según los últimos años. Entonces, lo que ha dicho el presidente de la Conferencia es que vendría entre cinco y seis días", señaló.

Además, anticipó que no solo podría arribar a Lima, Callao y Chiclayo, también podría hacer lo propio en Trujillo. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que visite a una región de la sierra y de la selva. "Cusco, Ayacucho, el propio Iquitos. Entre Cusco y Ayacucho se puede estar debatiendo ese destino", explicó.

Desde ahora ya se se sienten los preparativos para el retorno del papa León XIV al Perú. El Gobierno trabaja para estar a la altura mientras se espera la fecha oficial del retorno más esperado por millones de peruanos.