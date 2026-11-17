17/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Exactor de la serie 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS) sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre por primera vez. Con ecografía en mano y un inesperado video en sus redes sociales, el artista peruano no pudo ocultar la emoción que siente por esta nueva etapa en su vida.

Exactor de Al Fondo Hay Sitio será papá a los 36 años

El mundo del entretenimiento peruano se ha visto remecido por una inesperada noticia: un destacado artista se convertirá en papá por primera vez. A través de sus redes sociales, el actor que formó parte del elenco de la serie 'AFHS' en 2014 con su papel de "Darío", una de las parejas del personaje de "Susú", no dudó en contar más detalles de este acontecimiento.

Mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, el actor Jesús Neyra dejó en shock a más de uno al revelar, fiel a su estilo, que está a la espera de su primer bebé. El artista publicó el material audiovisual que inicialmente parecía estar dedicado a mostrar una sesión de fotografías profesionales.

En las primeras imágenes, el actor aparece posando con diferentes atuendos y escenarios, mientras luce su apariencia frente a las cámaras con una frase que captó rápidamente la atención de sus fans: "Les dije que este año iba a ser PAPACITO"; no obstante, el verdadero significado de sus palabras quedó al descubierto segundos después.

Jesús Neyra comparte ecografía de su primer bebé

En la parte final del video que llevaba la descripción "Hay papeles que se preparan durante años. Este llega pronto y no hay guion", el hermano de la actriz Gianella Neyra apareció frente al mar sosteniendo varias ecografías de su futuro bebé.

De esta manera, visiblemente emocionado por esta nueva etapa en su vida, confirmó que próximamente debutará en la paternidad y que se encuentra esperando la llegada de su primer hijo con mucho cariño.

"Pero no les dije que iba a ser PAPÁ", agregó el artista, completando el ingenioso juego de palabras que utilizó para compartir la noticia, sin dar mayores detalles de cuántos meses de gestación tiene su pareja o el sexo de su bebé.

Artistas felicitan a Jesús Neyra por su paternidad

La noticia de que Jesús Neyra será papá, generó numerosas reacciones entre sus seguidores y colegas del medio artístico, quienes no tardaron en enviarle mensajes de felicitación en su cuenta oficial de Instagram. Entre ellos destacaron los comentarios de la actriz Magdyel Ugaz, su hermana Gianella Neyra, Nidia Bermejo, la exchica reality Yiddá Eslava y Juan Carlos Rey de Castro.

"Qué hermoso, felicitaciones", "todo lo mejor", "felicidades amigo", "viene sin guion, pero será hermoso compartir este protagónico contigo", expresaron sus amigos y artistas.

Es así como, a través de un video en sus redes sociales, el actor de 'Graffiti', 'AFHS', 'La Perricholi', 'Luz de luna 4: la despedida', Jesús Neyra, anunció que será padre por primera vez, dejando en shock a más de uno de sus seguidores.