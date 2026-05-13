PJ fija audiencia contra suboficial Luis Magallanes por homicidio del rapero Trvco

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial anunció que el próximo 30 de julio, a las 14:30 horas, se llevará a cabo la audiencia de control de acusación contra el suboficial Luis Magallanes Gaviria, procesado por el presunto delito de homicidio simple consumado en agravio del músico Eduardo Ruíz Sanz, conocido artísticamente como Trvco.

La noticia marca un nuevo capítulo en un caso que remeció a gran sector de la ciudadanía y al mundo cultural urbano, y que ahora entra en una etapa clave dentro del proceso judicial.

Poder Judicial decidirá si pasa a juicio oral

El comunicado oficial del PJ detalla que el Décimo Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima será el encargado de evaluar la acusación fiscal y decidir si el caso pasa a juicio oral. La audiencia de control de acusación es un paso fundamental, pues permite determinar si las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para abrir el debate en sala.

#AudienciasPJ. Décimo Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programa para el jueves 30 de julio, a las 14:30 horas, audiencia de control de acusación contra el suboficial Luis Magallanes Gaviria, por el presunto delito de homicidio simple (consumado) en agravio del... pic.twitter.com/HySG0GoXiM — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 13, 2026

La solicitud de la Fiscalía

Horas antes del anuncio del Poder Judicial, la Fiscalía había solicitado una condena de más de 10 años de prisión contra Magallanes Gaviria. El Ministerio Público sostiene que el suboficial disparó contra el músico de manera injustificada, provocando su muerte en circunstancias que no se ajustan al uso legítimo de la fuerza policial.

Eduardo Ruíz Sanz, conocido como Trvco, era un joven artista urbano que había ganado notoriedad en la escena musical limeña. Su muerte, ocurrida en 2025 durante una manifestación, generó indignación y protestas en distintos sectores culturales.

Amigos y familiares denunciaron que se trató de un acto de abuso policial, mientras que la defensa del suboficial alegó que el disparo se produjo en un contexto de riesgo.

Fiscalía pide más de 10 años de prisión contra suboficial responsable de la muerte de "Trvko".

La muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, conocido como 'Trvco', ocurrió en un contexto de protesta social el 15 de octubre de 2025, en el centro histórico de Lima. Según la acusación fiscal, el suboficial Luis Magallanes Gaviria habría disparado contra el artista durante las manifestaciones contra el gobierno de José Jerí, provocando su fallecimiento en los alrededores de la Plaza Francia.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el rapero cayó tras recibir el impacto de bala, imágenes que fueron clave para sustentar la acusación. La Fiscalía sostiene que se trató de un uso excesivo de la fuerza, mientras la defensa del policía alegó que actuó en defensa propia al sentirse cercado por un grupo de manifestantes.

La programación de la audiencia marca un punto de inflexión en el caso. Con la Fiscalía solicitando más de 10 años de cárcel, el proceso avanza hacia una definición que podría sentar jurisprudencia en materia de responsabilidad policial. La memoria del rapero sigue presente en cada paso judicial que retoma su proceso para definir responsabilidades.