Pago a pensionistas ONP: Revisa AQUÍ si te toca cobrar HOY, lunes 10 de noviembre

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) inició con el pago de pensiones para más de 770 mil beneficiarios. Conoce en esta nota si eres uno de los pensionistas que le toca cobrar hoy, lunes 10 de noviembre, su dinero.

Cronograma ONP en noviembre 2025

Con el inicio de noviembre de 2025 llega una buena noticia. Pues bien, como ya se sabe, los afiliados a las AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) ya pueden solicitar el retiro de sus aportes de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400), pero muchos se preguntaban qué pasa con aquellos pensionistas de la ONP.

Pese a que aún no hay una norma que permita el retiro "extraordinario y facultativo" de los fondos al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), sí se dio a conocer ya el cronograma de pagos de la pensión para los que se encuentren bajo el Decreto Ley 19990, beneficiando a más de 770 mil asegurados a nivel nacional.

La ONP recomienda a los beneficiarios usar los canales digitales o cajeros automáticos del Banco de la Nación para evitar largas colas y mantener la seguridad de sus fondos. Asimismo, se reveló que el proceso se dará desde el 7 al 12 de noviembre.

¿Quiénes cobrarán hoy su pensión ONP?

Los primeros en cobrar su pensión fueron los jubilados de la 19990 que su apellido paterno inició con la letra A a la C, ya que como se sabe, los depósitos se realizarán de manera progresiva en las cuentas bancarias de los pensionistas, según el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En ese marco, muchos se preguntan quiénes serán los que podrán cobrar este lunes, 10 de noviembre, su pensión, según el calendario oficial, serían:

Los pensionistas cuyo apellido paterno sea de la D a la L.

En caso no te encuentres dentro de ese grupo, no te preocupes, puesto que el desembolso de tu dinero se realizará en otras fechas de forma consecutiva:

Apellido paterno de la M - Q: martes 11 de noviembre.

Apellido paterno de la R - Z: miércoles 12 de noviembre.

Llegan pensiones ONP en noviembre

En tanto, los pensionistas que reciben su pensión a domicilio serán atendidos entre el 14 y el 23 de noviembre. También se detalló que el jueves 13 de noviembre se efectuará el pago para más de 65 mil pensionistas pertenecientes a los regímenes, 20530, 18846, además de los beneficiarios de pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

