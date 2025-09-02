Pan con chicharrón: Congresista propone recibir a Ibai Llano y repartir 10 mil panes en Arequipa

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Mundial de desayunos se ha convertido en un tema de Estado para diversos países de Latinoamérica. Este inesperado concurso ha sido organizado por el famoso streamer español Ibai Llanos y ha captado gran atención en el publico peruano.

Esto a raíz de que el pan con chicharrón, famoso potaje en nuestro país, avanzara a la semifinales del certamen tras vencer al bolón verde ecuatoriano. Para ello resultó necesario más de 8 millones de votos a través de Instagram, Tiktok o YouTube generando una gran expectativa en nuestros compatriotas. Ahora, estará el frente la marraqueta de palta, tradicional de Chile.

Congresista peruano propone invitar a Ibai Llanos

Debido a su éxito en redes sociales, el Mundial de desayunos trascendió las plataformas virtuales y se convirtió en tema nacional. Incluso, políticos de nuestro país hicieron un llamado a votar por el pan con chicharrón para seguir avanzando de ronda.

Por ejemplo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió a sus seguidores seguir apoyando a este famoso potaje hasta que se pueda consagrar campeón del concurso. Ahora, el congresista Esdras Medina ha realizado una curiosa propuesta en sus plataformas virtuales.

A través de un video, donde disfruta de un casi gigante pan con chicharrón, el parlamentario se animó no solo a invitar a Ibai Llanos al Perú, sino también prometió regalar 10 mil panes en la ciudad de Arequipa si se corona campeón en el mundial del streamer español.

"Hola, Ibai. Te habla el congresista Esdras Medina. Si el pan con chicharrón gana el Mundial de desayunos te invito a repartir 10 mil panes en Arequipa porque el Perú es clave", señaló.

Presidencia del Perú celebra triunfo del pan con chicharrón

Como se indicaba líneas más arriba, el mundial de desayunos generó una gran expectativa en todo el Perú y se extendió hasta nuestras principales autoridades. Por ejemplo, la cuenta oficial de la Presidencia del Perú compartió un divertido mensaje luego que el pan con chicharrón se impusiera ante el bolón verde ecuatoriano.

Este pronunciamiento no solo resaltó el apoyo de todos los peruanos, sino la tradición que tiene este potaje en gran parte de nuestro país.

"¡Setiembre con "s" de somos semifinalistas! Perú avanza en las semifinales del Mundial de Desayunos, porque, para los peruanos, la comida no son solo alimentos, sino que es cultura y tradición. ¡Unidos logramos más!", señalaron.

De esta manera, el congresista Esdras Medina invitó a Ibai Llanos al Perú para repartir 10 mil panes con chicharrón en Arequipa si es que Perú campeona en el Mundial de desayunos.