Cancillería lamenta asesinato de funcionario de Embajada de Indonesia: "Se tomarán las medidas correspondientes"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche de este lunes 1 de septiembre, un funcionario de la Embajada de Indonesia fue asesinado a balazos por dos sujetos que lo interceptaron a bordo de una motocicleta. Luego de dispararle a quema ropa y quitarle la vida casi al instante, los delincuentes emprendieron fuga con destino desconocido en pleno corazón de Lince.

Cancillería lamenta asesinato de funcionario de Embajada de Indonesia

Como era de esperarse, la Cancillería del Perú lamentó lo sucedido a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En este documento, se da a conocer que Elmer Schialer se comunicó inmediatamente con su par indonesio para extenderle las condolencias del caso.

Eso sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que su principal prioridad es investigar y dar con los responsables del asesinado de Zetro Leonardo Purba a manos de dos sicarios en el distrito de Lince.

"El canciller Schialer expresó las más sentidas condolencias a nombre de la presidenta de la República y el pueblo peruano al canciller de Indonesia, señor Sugiono, a quien aseguró que se tomarán todas las medidas posibles para esclarecer lo ocurrido a la vez de redoblar el resguardo policial al personal y las instalaciones de su Embajada en Lima", indicaron.

A su vez, la Cancillería dejó en claro que seguirá brindando todas las facilidades necesarias para esclarecer esta lamentable suceso que demuestra el nivel de inseguridad que atraviesa el Perú en los últimos meses.

📄Comunicado Oficial 037-25: Sobre el lamentable atentado contra un funcionario de la Embajada de la República de Indonesia.



👉https://t.co/rc384690Ys pic.twitter.com/qf6t3BCZad — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 2, 2025

Fiscalía inicia investigación tras asesinado de funcionario de la Embajada de Indonesia

El Ministerio Público tampoco se quedó atrás luego de comunicar que se iniciará una investigación preliminar para dar con los responsables del lamentable asesinato de un diplomático de Indonesia. De acuerdo a lo indicado, se ordenó que se tomen las declaraciones de la esposa de la víctima, así como otras diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

"Fiscalía inició investigación preliminar tras la muerte de un funcionario diplomático de la embajada de Indonesia, quien fue asesinado en la puerta del edificio de su vivienda. Se dispuso que personal policial de la División de Homicidios recabe la declaración testimonial de la esposa del occiso, así como otras diligencias urgentes e inaplazables para el esclarecimiento de lo ocurrido", señalaron.

De esta manera, la Cancillería del Perú lamentó formalmente el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia en Lince. Elmer Schialer se comunicó con su similar de dicho país para extender sus condolencias y dio facilidades para esclarecer los hechos.