¿Hiciste tu Servicio Militar? Ahora puedes postular a la modalidad especial de Beca 18: Conoce AQUÍ los requisitos

Si prestaste Servicio Militar Voluntario, ahora puedes acceder a una modalidad especial de Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu). Conoce los requisitos para la postulación de la convocatoria 2026.

Beca 18: Requisitos para modalidad FF. AA.

Pronabec reveló que reincorporan la modalidad dirigida exclusivamente a los licenciados de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), que cubre el 100 % de tus estudios superiores: desde la matrícula y pensión, hasta alimentación, materiales y transporte.

¿El objetivo? Pues bien, la entidad busca reconocer el tiempo de servicio prestado por los jóvenes en la defensa del país, brindándoles la oportunidad de estudiar completamente gratis. El Minedu anunció, que en esta edición de la convocatoria 2026 se pondrán a disposición 20 mil becas integrales, para postular solo debes cumplir los siguientes requisitos:

Haber cumplido el Servicio Militar Voluntario como mínimo 12 meses , que debe ser acreditado a través de la presentación de la Libreta o la Constancia escaneada que demuestre haber servido con el periodo requerido hasta la fecha de publicación de las bases del concurso, programada para este viernes 5 de setiembre de 2025.

Haber tenido un buen rendimiento escolar: demostrar que pertenecieron al medio superior en los dos últimos años de secundaria, ya sea en la Educación Básica Regular, Alternativa o Especial.

Tener hasta 30 años de edad a la fecha de publicación de las bases.

Tener nacionalidad peruana: Se corroborará con los datos del DNI.

¡Ojo!, ten en cuenta que si tienes alguna discapacidad, debes acreditarla y no tienes un límite de edad para postular. En el documento oficial se detallarán los requisitos adicionales y los formatos de presentación de los documentos.

Beneficios de la Beca 18

El proceso de inscripción al concurso se realizará en línea y sin costo alguno. El inicio de la postulación está previsto para los próximos días. Para más información puedes acceder a la página web de Beca 18-2026 en la que se publicarán las bases y todo el proceso del concurso.

Cubre gastos de admisión, matrícula y pensión de estudios, proporciona computadora portátil, inglés (para estudios universitarios), movilidad local, alimentación, materiales, vestimenta y alojamiento. Además, ofrece obtención del grado, título y/o equivalente de acuerdo con la normativa de la IES.

10 modalidades de postulación

La Beca 18 de Pronabec ofrece 10 modalidades de postulación. Además de la de Fuerzas Armadas, las otras nueve dirigidas a diversos grupos de peruanos en condiciones vulnerables son las siguientes:

Modalidad Ordinaria, para jóvenes que viven en situación de pobreza o pobreza extrema.

Repared, para las víctimas, o familiares directos, de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y 2000.

Modalidad Vraem, para los estudiantes de colegios ubicados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

para los estudiantes de colegios ubicados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Huallaga.

Modalidad Protección, para quienes durante su adolescencia estuvieron con protección estatal.

para quienes durante su adolescencia estuvieron con protección estatal. EIB, para quienes dominen una lengua nativa y deseen estudiar la carrera en Educación Intercultural Bilingüe.

Modalidad Comunidades Nativas Amazónicas.

Modalidad Hijos de Docentes .

Modalidad PA: pertenecer al pueblo afroperuano.

De esta manera, si hiciste tu Servicio Militar, el Estado puede costear tus estudios gracias a la Beca 18 de Pronabec, a través de la modalidad Fuerzas Armadas de la convocatoria 2026.