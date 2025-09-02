Anuncian corte de agua en Lima para este 3 de septiembre: Conoce aquí los horarios y distritos afectados

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló cuáles son los distritos y en qué horario se verán afectados por los cortes programados del servicio de agua potable este miércoles, 3 de septiembre. No te dejes sorprender y toma las medidas preventivas necesarias en tu hogar.

Corte de agua en Lima este 3 de septiembre

A través de sus redes sociales, la empresa estatal dio a conocer que la capital sufrirá la interrupción del servicio de manera temporal y parcial, por lo que se pide a la ciudadanía tomar precauciones como almacenar el agua para garantizar el abastecimiento durante el período del corte.

Sedapal detalló que esta medida se da por trabajos de mantenimiento en la red, así como la limpieza de reservorios para garantizar que el servicio llegue de forma saludable y segura a cada uno de los hogares de Lima. A continuación te revelamos las zonas que se verán afectadas. ¡Toma nota!

Corte de agua en La Molina

Áreas afectadas: Urb. Rinconada del Lago 1ra y 2da etapa.

Urb. Rinconada del Lago 1ra y 2da etapa. Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 195.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en la misma área.

Interrupción del servicio en Independencia

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: P.J. José Olaya, A.H. Cahuide, A.H. Cahuide Ampliación, A.H. Cielo Azul, A.H. Colonia Sarita, A.H. Condorcanqui, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Sarita Colonia, Asoc. Pobl. San Pablo y San Pedro, P.J. Condorcanqui.

P.J. José Olaya, A.H. Cahuide, A.H. Cahuide Ampliación, A.H. Cielo Azul, A.H. Colonia Sarita, A.H. Condorcanqui, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Sarita Colonia, Asoc. Pobl. San Pablo y San Pedro, P.J. Condorcanqui. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 337.

Sin agua en Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: P.J. Tablada de Lurín 1ra y 2da etapa, Urb. Nueva Esperanza, P.J. César Vallejo, P.J. Simón Bolívar, Comité Vecinal Ampliación San Francisco Tablada de Lurín, Sociedad Unión de Colonizadores de Tablada de Lurín, A.H. Chavín de Huántar, A.H. Villa Los Heraldos Negros, A.H. Ramón Castilla, A.H. Santa Cruz, A.H. Villa Los Heraldos Negros, Ampliación Comité 32.

Tablada de Lurín 1ra y 2da etapa, Urb. Nueva Esperanza, P.J. César Vallejo, P.J. Simón Bolívar, Comité Vecinal Ampliación San Francisco Tablada de Lurín, Sociedad Unión de Colonizadores de Tablada de Lurín, A.H. Chavín de Huántar, A.H. Villa Los Heraldos Negros, A.H. Ramón Castilla, A.H. Santa Cruz, A.H. Villa Los Heraldos Negros, Ampliación Comité 32. Horario de corte: Desde la 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde la 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 313.

Recuerda que el tiempo de interrupción oscila entre ocho y casi trece horas, dependiendo de la zona y el motivo. Ante ello, Sedapal resalta que para mayor información, puedes comunicarte al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

De esta manera, Sedapal reveló en sus redes sociales que tiene programado para este miércoles, 3 de septiembre, un corte programado del servicio de agua potable en al menos cuatro distritos de la capital.