Sismo de magnitud 5.0 remeció Pisco: Movimiento telúrico fue registrado hoy, martes 2 de septiembre

Este martes, 02 de septiembre, un sismo de magnitud 5.0 remeció el departamento de Ica en horas de la tarde. El temblor también fue sentido en distintos puntos de la capital. En la siguiente nota conoce la hora exacta del movimiento telúrico.

Sismo registrado en Pisco

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) por medio del Centro Sismológico Nacional indicó en su más reciente reporte, que un sismo de magnitud de 5.0 en la escala de Richter ocurrió al promediar las 14:50 . El movimiento telúrico fue registrado exactamente a 67 km del oeste de Pisco, además presentó IV de intensidad.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), resaltó que el epicentro fue en el mar. Además, el movimiento telúrico presentó -13.67 de latitud y -76.82 de longitud.

Por último, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señaló que el sismo registrado en el departamento de Ica, no representa una amenaza de tsunami en la franja costera del país.

¿Qué hacer durante un sismo?

Frente a la ocurrencia de un sismo, se recomienda mantener la calma y tener a la mano una mochila de emergencia. Esta debe contar con materiales que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de prepararte:

Botiquín de primeros auxilios

Agua

Alimentos no perecibles

Alcohol y desinfectante

Linterna y radio a pilas

Mantas o sábanas

Cuchilla multiusos y silbato

Caiga en cuenta que una mochila de emergencia es equivalente para 2 personas, además no debe superar los 8 kilos, y solo sirve para poder sobrevivir las primeras 24 horas después de la emergencia. Se recomienda priorizar la atención a niños y personas vulnerables.

Se deben incluir objetos como: biberones, papillas, pañales, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas al momento de la emergencia, si entre los integrantes de la familia hay bebés, adultos mayores o mujeres gestantes.

En ese sentido, a pesar que el sismo tuvo como epicentro el mar la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina señaló que no representa una amenaza de tsunami. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Ica que puedan tomar precauciones frente a posibles réplicas.