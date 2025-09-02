RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Mantén la calma

Sismo de magnitud 5.0 remeció Pisco: Movimiento telúrico fue registrado hoy, martes 2 de septiembre

Este martes 2 de septiembre se registró un sismo de fuerte magnitud en Pisco. El remezón se sintió en distintos puntos de la capital.

Sismo registrado esta tarde del 2 de septiembre.
Sismo registrado esta tarde del 2 de septiembre. Composición: Exitosa

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Este martes, 02 de septiembre, un sismo de magnitud 5.0 remeció el departamento de Ica en horas de la tarde. El temblor también fue sentido en distintos puntos de la capital. En la siguiente nota conoce la hora exacta del movimiento telúrico. 

Sismo registrado en Pisco

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) por medio del Centro Sismológico Nacional indicó en su más reciente reporte, que un sismo de magnitud de 5.0 en la escala de Richter ocurrió al promediar las 14:50 . El movimiento telúrico fue registrado exactamente a 67 km del oeste de Pisco, además presentó IV de intensidad.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), resaltó que el epicentro fue en el mar. Además, el movimiento telúrico presentó -13.67 de latitud y -76.82 de longitud.

Alerta amarilla para 12 regiones: Senamhi advierte lluvias intensas para las próximas 24 horas
Lee también

Alerta amarilla para 12 regiones: Senamhi advierte lluvias intensas para las próximas 24 horas

Por último, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señaló que el sismo registrado en el departamento de Ica, no representa una amenaza de tsunami en la franja costera del país.

¿Qué hacer durante un sismo?

Frente a la ocurrencia de un sismo, se recomienda mantener la calma y tener a la mano una mochila de emergencia. Esta debe contar con materiales que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de prepararte:

Vigésimo primer friaje en la selva: Para este fin semana se esperan precipitaciones, descargas eléctricas y descenso de la temperatura
Lee también

Vigésimo primer friaje en la selva: Para este fin semana se esperan precipitaciones, descargas eléctricas y descenso de la temperatura

  • Botiquín de primeros auxilios
  • Agua
  • Alimentos no perecibles
  • Alcohol y desinfectante
  • Linterna y radio a pilas
  • Mantas o sábanas
  • Cuchilla multiusos y silbato

Caiga en cuenta que una mochila de emergencia es equivalente para 2 personas, además no debe superar los 8 kilos, y solo sirve para poder sobrevivir las primeras 24 horas después de la emergencia. Se recomienda priorizar la atención a niños y personas vulnerables.

Se deben incluir objetos como: biberones, papillas, pañales, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas al momento de la emergencia, si entre los integrantes de la familia hay bebés, adultos mayores o mujeres gestantes. 

Sismo de magnitud 4.0 remece Áncash: Movimiento telúrico fue registrado hoy, lunes 1 de septiembre
Lee también

Sismo de magnitud 4.0 remece Áncash: Movimiento telúrico fue registrado hoy, lunes 1 de septiembre

El Centro Sismológico Nacional registró que este martes, 02 de septiembre, un movimiento telúrico sacudió Pisco, ubicado en el departamento de Ica. El remezón fue registrado al promediar las 14:50  horas, teniendo una magnitud de 5.0 en la escala de Richter y una intensidad de IV.

En ese sentido, a pesar que el sismo tuvo como epicentro el mar la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina señaló que no representa una amenaza de tsunami. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Ica que puedan tomar precauciones frente a posibles réplicas.

Temas relacionados COEN Dirección de Hidrografía y Navegación IGP Movimiento Telúrico registrado

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA