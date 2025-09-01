01/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Perú con su rico y tradicional pan con chicharrón y tamal se impuso a Ecuador y clasificó a las semifinales del Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos. El plato nacional superó al bolón verde de Ecuador y ahora tendrá un nuevo rival.

El pan con chicharrón derrotó al bolón verde

Septiembre inicia con una buena noticia para todos los peruanos: La competencia gastronómica virtual, que arrancó el 18 de agosto con 16 países en competencia y que tuvo en hilo a muchos en los últimos días, por fin dio a conocer al semifinalista del 'Mundial de Desayunos' del Perú vs. Ecuador. El español Ibai Llanos anunció este lunes que Perú pasa a la siguiente ronda tras lograr superar con el rico y tradicional pan con chicharrón y tamal al bolón verde con encebollado ecuatoriano.

A través de un video subido en sus redes sociales, reveló que Perú obtuvo 8.161.000 millones de votos en total, mientras que Ecuador logró solo 7.858.000 millones, siendo una victoria para nuestra gastronomía.

"Ha llegado el día de anunciar a los semifinalistas del 'Mundial de Desayunos'. Hemos hecho el recuento oficial de todas las plataformas hasta ahora mismo que estamos grabando, día lunes, 1 de septiembre. (...) Ecuador 7.858.000, absoluta locura; Perú 8.161.000 ¡Victoria para Perú! Perú ha conseguido ganar por poco, pero ha ganado en todas las plataformas. Perú avanza a semifinales", exclamó el influencer español.

Así quedaron las votaciones

La combinación de carne de cerdo frita, pan crujiente y salsas tradicionales, que se ha convertido en el desayuno favorito de todos los peruanos e incluso, dejó a más de un turista encantado con su sabor, tuvo el siguiente resultado en las distintas redes sociales que se usa en todo el mundo.

Instagram: Ecuador alcanzó el 49 %, con 2.9 millones, mientras que Perú se impuso con el 51% , un total de 3 millones.

, un TikTok: Ecuador sumó 4,7 millones de "me gusta", frente a los 4.9 millones de los peruanos.

Ecuador sumó 4,7 millones de "me gusta", frente a los YouTube: Ibai confirmó que Ecuador logró 258K, pero Perú fue superior con 261K.

Mundial de Desayunos de Ibai: Perú vs. Chile

En la otra llave, Venezuela (que venció a Colombia) competirá contra Bolivia, tras dejar fuera a Argentina. Mientras que Perú ahora se alista para tener un nuevo 'Clásico del Pacífico', pues bien, ahora nuestro pan con chicharrón deberá enfrentarse al país vecino del sur, Chile, quien presenta la marraqueta con palta.





Noticia en desarrollo...