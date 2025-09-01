Marraqueta con palta: Conoce al contrincante chileno que competirá contra el pan con chicharrón

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una nueva disputa para el pan con chicharrón ha iniciado. Ahora, con un paso a la final, el nuevo contrincante peruano será el desayuno chileno Marraqueta con Palta para disputar la semifinal del mundial de desayunos.

¿Qué es el marraqueta con palta?

La marraqueta con palta es uno de los desayunos más típicos del país vecino por su sencillez pero buen sabor. La marraqueta por sí sola es el pan más consumido en Chile y suele ser un acompañamiento para muchos platillos del país. También conocido como pan batido, suele ser un alimento tan básico que puede llegar a consumirse tres veces al día. Si tendríamos que hacer una analogía sería lo más cercano a un pan francés peruano.

Según tradiciones chilenas, su nombre se obtiene por un dúo de hermanos llamados "Marraquette" llegados de Francia y que hornearon este pan, que posteriormente se llamó marraqueta.

Su alargada forma, se obtiene presionando dos bolas de masa y luego partiéndolas casi por la mitad a lo largo antes de hornearlas dejando su característica forma. Tal como el pan fránces, contiene solo agua, harina, sal y levadura. La parte exterior del pan, suele ser crujiente y al interior contiene un miga esponjosa.

Para muchos ciudadanos, la marraqueta queda excelente con la palta, siendo este uno de los más populares desayunos del país. El platillo consiste en tener como base la marraqueta y untarla con un puré de aguacate. Una tradición para muchos chilenos.

Conoce a los otros semifinalistas de la competencia

A través de sus redes sociales, el influencer Ibai Llanos, anunció a los cuatro semifinalistas que alcanzaron la mayoría de votos. Haciendo el recuento oficial de las tres plataformas como TikTok, Instagram y YouTube dando los siguientes resultados:

España con 1.117.000 vs Chile con 2.097.000. Victoria para Chile con la marraqueta con palta .

. Venezuela con 2.757.000 vs Colombia con 1.764.000. Victoria para Venezuela con las arepas reinas .

. Argentina con 1.404.000 vs Bolivia con 1.816.000. Victoria para Bolivia con las salteñas .

. Ecuador con 7.858.000 vs Perú con 8.161.000. Victoria para Perú con el pan con chicharrón.

Los cuatro países semifinalistas competirán en la última ronda antes de pasar a la final del mundial de desayunos. En donde a Perú le toca enfrentarse con Chile y Bolivia con Venezuela. El próximo conteo de votos se dará este miércoles 3 de setiembre.

Sin duda el apoyo de la población peruana, desde ciudadanos hasta autoridades políticas, ha conseguido la mayor votación para el país en este mundial de desayunos. Ahora con el nuevo rival, la marraqueta con palta chilena, se conocerá al finalista de este concurso.