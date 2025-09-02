De La Victoria a Videna: Néstor Gorosito sería opción principal para ser entrenador de la Selección Peruana

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana sigue entrenando en el complejo de Peñarol en la ciudad de Montevideo pensando en lo que será su duelo ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado patrio presentará el mejor once posible para buscar un resultado poco probable y llegar con vida la última jornada donde recibirá a Paraguay en Lima.

Oscar Ibáñez con futuro indefinido

Además de jugarse las últimas posibilidades en las Clasificatorias, la Bicolor busca cerrar dignamente su participación en un certamen que le fue esquivo de principio a fin. Otro que quiere convencer a los directivos para seguir siendo el director técnico del combinado patrio es Oscar Ibáñez.

Las últimas informaciones señalan que el estratega cerrará el 2025 donde la Selección Peruana afrontará una serie de partidos amistosos en la fecha doble de octubre y noviembre. Luego de ello, Jean Ferrari, director general de la FPF realizará un balance de su trabajo y luego tomará una decisión.

Óscar Ibáñez cerrará el 2025 al frente de la Bicolor.

Varios señalan que la intención del directivo es traer un técnico de experiencia que pueda tomar las riendas del combinado patrio y volver a ir a una Copa del Mundo como se dio en Rusia 2018.

Néstor Gorosito suena como opción para ser DT de la Selección Peruana

Al igual que sucedió con Jorge Fossati, quien fue campeón con Universitario y luego se puso el buzo del equipo de todos, Néstor Gorosito sería un nombre que gusta mucho dentro de Videna. Su trabajo al frente de Alianza Lima especialmente a nivel internacional, sería el gran argumento para el estratega argentino.

Esto fue difundido en la última edición del programa 'D&T' de YouTube. Ahí, los conductores Diego Rebagliati y Talía Azcárate tocaron brevemente este tema resaltando que Ibáñez fue el que mejor lo hizo durante este proceso que ya termina.

"Óscar es el que mejor rendimiento y funcionamiento sacó del proceso. No sé si alcance porque realmente fue malo lo de (Jorge) Fossati y (Juan) Reynoso", indicó Talía Azcárate.

Fue ahí cuando Diego Rebagliati indicó que tiene la información de que el 'Pipo' es una opción clara para la FPF de cara al siguiente proceso eliminatorio.

"¿Ramón Díaz como director técnico de Perú? No estoy seguro, no le ha ido muy bien últimamente. A mí me siguen diciendo que Gorosito es un nombre que gusta, pero todavía falta mucho por definir", precisó.

De esta manera, señalaron que Néstor Gorosito sería candidato para tomar el cargo de entrenador de la Selección Peruana tras su buen trabajo en Alianza Lima.