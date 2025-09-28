Pánico en el Jockey Plaza: Amago de incendio en pollería provocó la alarma en los comensales

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la tarde del último sábado 27 de agosto se registró el amago de un incendio en la pollería Pardos Chicken, ubicado en el patio de comidas del centro comercial Jockey Plaza, en el distrito de Santiago de Surco. Este hecho provocó que los comensales y demás clientes se alarman ante la posibilidad de una tragedia.

Usuarios captaron el amago de incendio

Mientras varias personas degustaban diversos platillos que se venden en este recinto, el humo comenzó a salir del local de pollos a la brasa. Usuarios captaron el momento con las cámaras de sus celulares, mientras que otros huían de la zona por temor a que la situación empeore.

Los primeros en abandonar el Pardos Chicken fueron los que esperaban por su orden, pero rápidamente los comensales sentados en las diversas mesas del patio de comidas hicieron lo mismo. Al mismo tiempo, personal del centro comercial se acercó al lugar del siniestro para controlarlo.

Cerca de 15 minutos después de que el humo comenzó a esparcirse, llegaron al Jockey Plaza dos camiones de bomberos. Las personas que estuvieron cerca aseguraron que olía a gas y a quemado, además que los clientes de la pollería se fueron, algunos sin pagar lo que habían estado consumiendo.

Pollería no se pronunció al respecto

Los Bomberos Voluntarios del Perú consiguieron controlar la situación, que no pasó a mayores. La pollería no ha emitido un pronunciamiento al respecto, para conocer las causas del incendio. El Jockey Plaza siguió la misma línea y no ha comunicado información sobre lo acontecido.

Árbol navideño se incendió en 2021

No es la primera vez que ocurre un siniestro en el interior de este concurrido centro comercial. El 30 de noviembre del 2021, se instaló un árbol navideño por las típicas campañas de fin de año. Aparentemente, un corto circuito fue la causa del incendio, que devoró más de la mitad del adorno, que tuvo que ser reemplazado.

Árbol quemado en 2021.

Al igual con lo ocurrido en la pollería, los usuarios de las redes sociales captaron el momento que fue rápidamente subido y compartido. Cabe precisar que este hecho no dejó a ninguna persona herida ni afectada por el humo.

En síntesis, los comensales del Jockey Plaza vivieron un momento de incertidumbre luego de que se produjera un amago de incendio en la pollería Pardos Chicken. Los clientes se retiraron de las inmediaciones del patio de comidas por temor a una tragedia mayor, que finalmente fue controlada por los bomberos.