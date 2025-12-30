Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio de este martes, 30 de diciembre

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consulta el valor de compra y venta del dólar y su tendencia en la jornada de este martes, 30 de diciembre. Si estás pensando en invertir con esta divisa, lo ideal es saber cómo cotiza el tipo de cambio.

¿Cuál es el precio del dólar este 30 de diciembre?

Saber el precio del dólar es importante porque afecta la economía de un país en general: influye en el costo de productos importados, encarece créditos y deudas en esta divisa e impacta en ahorros e inversiones.

Además, recuerda que el valor de esta moneda estadounidense fluctúa constantemente por factores como la política monetaria de EE. UU., la inflación peruana, las tasas de interés, la demanda de importaciones y la incertidumbre política-económica. Por ello, identificar su precio actual te permitirá tomar decisiones financieras que no afecten "tu bolsillo".

Una entidad que te permitirá conocer esa información de manera certera y confiable es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), adscrita el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este tipo de cambio es utilizado como referencia oficial en el Perú para fines tributarios, aduaneros y contables, y se basa en la cotización de cierre del día anterior reportada por la SBS.

MARTES, 30 DE DICIEMBRE ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? AQUÍ el tipo de cambio de este lunes, 29 de diciembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3.361 S/ 3.372

¿Subió el precio del dólar? Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados líneas más arriba, se deja entrever que esta divisa tuvo una leve variación al alza, en comparación al día de ayer, lunes 29 de diciembre, donde la compra estaba S/3.359 y la venta a S/3.369.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Por otro lado, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en casas de cambio o mercado paralelo es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.380.

Dólar Sunat y paralelo.



Así cerró el dólar ayer, 29 de diciembre

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 29 de diciembre: en 3,3680, (con una apertura de 3,3650), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3666, con un máximo de 3,3680 y un mínimo de 3,3650.

Así que para planificar mejor y proteger tu poder adquisitivo frente a posibles fluctuaciones económicas, lo ideal es saber cuál es el precio actual del dólar en este martes, 30 de diciembre, en Perú, así como el tipo de cambio.