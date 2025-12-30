José Antonio Kast visitará Perú la primera quincena de enero, confirmó Canciller Hugo de Zela

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La esperada visita al Perú de José Antonio Kast, presidente electo de Chile, ya tiene fecha aproximada confirmada. El canciller Hugo de Zela informó que el líder del Partido Republicano llegará a territorio peruano durante la primera quincena de enero.

Kast se reuniría con Jerí, autoridades nacionales y hasta empresarios

En entrevista con El Peruano, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó que Kast se estaría reuniendo con el presidente interino José Jerí en los primeros días del 2026. Su breve estancia en el país duraría apenas un día e incluso podría citarse con empresarios.

"Estamos terminando de concertar la fecha de la visita, probablemente sea una visita de un día. Está planeado que sostenga una reunión con el Presidente [José Jerí], tal vez con algunas otras autoridades del país, y me imagino también que tendrá interés en conversar con algunos empresarios", precisó.

La visita al Perú del mandatario electo chileno representará su primer viaje al exterior en 2026. Kast resaltó la importancia de que ambos países trabajen de manera conjunta en materias como la migración irregular y la lucha contra la inseguridad.

Hugo de Zela / José Antonio Kast.

Respecto a la posible presencia de Jerí en la ceremonia de toma de mando de Kast, que se llevará a cabo en marzo, Hugo de Zela señaló que aun no han recibido las invitaciones y que "en cuanto se reciban, el presidente Jerí tomará una decisión".

Hizo escala en Lima previa a su visita

El electo presidente de Chile tuvo un breve paso por el Perú como parte de su viaje oficial a Ecuador, en el marco de su gira latinoamericana previo a su toma de mando. Quien lo recibió en el territorio nacional, a nombre del Estado peruano, fue el canciller Hugo de Zela.

"En el Perú, el nivel de inmigrantes irregulares también es muy alto, por lo tanto, ellos tiene la misma situación o incluso peor en temas de inmigrantes irregulares que nosotros en Chile", indicó Kast tras su visita.

Tras sostener un breve, pero significativo encuentro en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la noche del lunes 22 de diciembre, la Cancillería peruana resaltó que Kast prioriza el trabajo articulado entre ambos países.

"En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú. Asimismo, el presidente electo Kast reiteró importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular", destacó Cancillería peruana.

