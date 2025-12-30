Defensoría del Pueblo alerta "grave crisis institucional" en Petroperú por exfuncionarios y pánico financiero

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la situación crítica que atraviesa la estatal Petroperú en los últimos meses con múltiples cambios y millonarias deudas, la Defensoría del Pueblo se pronunció mediante un comunicado donde advirtió una "grave crisis institucional" provocada por exfuncionarios.

Alertan crisis institucional e injerencia política

Este lunes 29 de diciembre, la institución pública emitió un pronunciamiento oficial donde atribuyó la situación actual de la petrolera a la "generación de pánico financiero" y a la gestión de exfuncionarios públicos.

"Resulta evidente que la actual situación de Petroperú no solo es el resultado de una gestión deficiente de sus directivos, sino principalmente de la injerencia política en su autonomía y gestión", se lee en el mensaje.

Defensoría advirtió que la interrupción de operaciones de la refinería de Talara antigua y a la cadena logística asociada, generó un déficit financiero, pues se invirtió en costos operativos sin un flujo de caja adecuado.

Además, consideró que existieron declaraciones oficiales precipitadas sobre el estado financiero de Petroperú que también han motivado que se altere la confianza del mercado financiero, afectando directamente a la población y otra actividades importantes.

"Esta situación (...) podría acelerar el proceso de implosión operativa y patrimonial de la empresa, con impactos directos en la ciudadanía, el transporte, la actividad productiva y la prestación de servicios públicos esenciales", sostuvo.

Defensoría exhorta al Ejecutivo a actuar de inmediato

En esa línea, la institución consideró indispensable asegurar la continuidad de las operaciones esenciales de la petrolera, "evitando escenarios que pongan en riesgo el suministro" en las zonas del territorio nacional dependientes de su capacidad logística.

Ante ello, Defensoría exigió al Ejecutivo ejecutar acciones inmediatas que garanticen que la "estabilidad operativa y financiera" de la empresa, considerándola fundamental para la industria de hidrocarburos en el Perú.

"Exhortamos al Poder Ejecutivo a adoptar, con carácter de urgencia, medidas integrales que garanticen la estabilidad operativa y financiera de Petroperú, considerando su condición de empresa estratégica para el abastecimiento de combustibles y la seguridad energética del país", sentenciaron.

Petroperú baja su calificación crediticia

La agencia estadounidense S&P Global Ratings anunció que redujo la calificación crediticia de la petrolera estatal de B a B-.

La firma de calificación de riesgo señaló que no confía en la capacidad el Gobierno peruano de implementar "medidas correctivas" en la compañía debido a los "persistentes cambios políticos".

"La rebaja refleja que los desarrollos recientes han debilitado nuestra visión sobre la probabilidad de apoyo gubernamental. Reconocemos que Petroperú se ha beneficiado del apoyo del Gobierno en los últimos años, como la aprobación de un contrato de préstamo de US$ 1,000 millones con garantía gubernamental en 2024", se lee en el mensaje.

