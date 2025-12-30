Federico Girotti fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima: "El camino empieza hoy"

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima quiere volver a proclamarse campeón de la Liga 1 y para ello viene conformando un plantel de gran nivel pensando en la próxima temporada. Esta vez, los íntimos oficializaron el fichaje de Federico Girotti procedente de Talleres de Córdoba.

Federico Girotti fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima

El delantero argentino arribó a nuestro país por la mañana de este lunes 29 de diciembre para someterse a los exámenes médicos de rigor y posteriormente estampar su firma en el contrato que lo unirá con la institución victoriana por las próximas tres temporadas.

De acuerdo a las últimas informaciones, Alianza Lima habría pagado un total de 1,6 millones de dólares a Talleres de Córdoba por el 50 % del pase de Federico Girotti. Una cifra sin precedentes para el fútbol peruano ya que los blanquiazules adquieren al delantero titular de un equipo de la primera división argentina.

"Un nuevo reto. Un nuevo desafío. ¡Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti. El camino empieza hoy", indicó el club blanquiazul en sus redes sociales.

𝑼𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒓𝒆𝒕𝒐. 𝑼𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒇𝒊𝒐. 💪🏾



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐚, 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐆𝐢𝐫𝐨𝐭𝐭𝐢!💙



El camino empieza hoy. 🤜🏾🤛🏾#RefuerzoBlanquiazul2026 pic.twitter.com/IKKkCM1FL4 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 30, 2025

Talleres despide a Federico Girotti

El propio Talleres de Córdoba confirmó que Alianza Lima adquirió el 50 % del pase de Federico Girotti en esta operación. El club argentino despidió a quien fuera su delantero en estas últimas temporadas con un sentido mensaje.

"El Club Talleres informa que el delantero albiazul continuará su carrera en uno de los equipos más importantes del fútbol peruano. La transferencia a la importante Institución peruana se realiza de manera definitiva, conservando Talleres el 50% de los derechos económicos. Agradecemos a Federico su paso por la institución y le deseamos muchos éxitos en su nueva etapa profesional en el fútbol del extranjero", indicaron.

Es importante precisar que este año el delantero argentino anotó solo cuatro goles y brindó dos asistencias en 37 partidos jugados. El futbolista fue titular en la primera división del fútbol argentino, Copa Libertadores, entre otros, e incluso le anotó al elenco íntimo en Matute.

Ahora, el popular 'Tanque' se une a Luis Ramos, Jairo Vélez, Alejandro Duarte, Cristian Carbajal y D'Alessandro Montenegro como los fichajes del conjunto de La Victoria de cara a la próxima temporada donde deberán afrontar la Liga 1 2026 y nuevamente la Fase 1 de la Copa Libertadores.

En resumen, Alianza Lima oficializó a Federico Girotti como su nuevo refuerzo para la próxima temporada. El atacante argentino disputará el puesto de único delantero con Luis Ramos y Paolo Guerrero.