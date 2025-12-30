Temblor remece HOY Áncash: Conoce AQUÍ la magnitud y el epicentro del sismo sentido este martes

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un nuevo sismo en Áncash este martes, 30 de diciembre. Conoce cuál fue el epicentro y la magnitud de este movimiento telúrico.

Sismo remece Chimbote este martes

Nuestro país se ubica en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual, el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú, precisamente tras el último temblor que generó derrumbes en viviendas y daños el último sábado 27 de diciembre, en Chimbote.

Desde esa fecha, en que el norte del país registró un temblor de 6.0, se han dado réplicas, como el de este martes, 30 de diciembre. De acuerdo al más reciente reporte del IGP, el nuevo movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.1, alrededor de las 7:22 a.m. de hoy, precisamente a 73 kilómetros al oeste de Chimbote, provincia de Santa, en el departamento de Áncash.

También se reveló que la actividad sísmica tuvo una profundidad de 48 kilómetros y alcanzó una intensidad nivel III en la escala de Mercalli. Este evento constituye la quinta réplica en menos de cinco días, lo que ha generado preocupación entre los que residen en esa región del país.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0836

Fecha y Hora Local: 30/12/2025 07:22:31

Magnitud: 4.1

Profundidad: 48km

Latitud: -8.99

Longitud: -79.24

Intensidad: III Chimbote

Referencia: 73 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 30, 2025

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en Chimbote este martes, tuvo como epicentro el mar, con una latitud de -8.99 y longitud -79.24.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a mantener siempre la calma, evaluar la situación y ayudar a los demás. Asimismo, les recuerda que durante un evento de mayor intensidad, deben alejarse de las ventanas, repisas o cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

Epicentro del nuevo temblor sentido en Chimbote.

IGP tras fuerte sismo de 6.0 en Chimbote

Como se recuerda, en entrevista con Exitosa, el presidente del IGP, Hernando Tavera, informó que tras el sismo de magnitud 6.0 en Chimbote se han registrado 30 réplicas, seis de las cuales fueron lo suficientemente fuertes como para ser percibidas por la población.

También precisó que, ha raíz de estas constantes réplicas desde la institución, vienen esperando que la zona de ruptura que ha generado el sismo registrado el sábado 27 de diciembre se calme y regrese a la normalidad.

"Una normalidad aparente porque la zona de la ruptura vuelve a iniciar su proceso de acumulación de fuerza y energía y en algún momento, probablemente, de origen a otro sismo y es importante que la población esté siempre preparada", señaló.

Tras el nuevo sismo sentido en Chimbote este martes, 30 de diciembre, se recomienda tener siempre lista la mochila de emergencia e identificar las zonas de evacuación por si se produce otro movimiento telúrico de mayor intensidad en el país.