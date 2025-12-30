Choque múltiple en autopista: Reportan al menos 6 fallecidos en accidente vehicular

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente vehicular ha generado preocupación a nivel internacional. A pocos días de celebrarse Año Nuevo, se reportó que al menos seis personas fallecieron en un choque múltiple el último lunes, 29 de diciembre. Las autoridades investigan las causas del siniestro vial.

Accidente en autopista Nayarit-Compostela

Según los primeros reportes, a la altura del kilómetro 23 de la autopista Tepic-Compostela, cerca de la localidad de Miravalles, en el municipio de Compostela, se encontraba una camioneta detenida cuando un automóvil color blanco y otro de color gris se impactaron por alcance contra la parte trasera de la unidad.

Un cuarto vehículo también se vio involucrado, aunque con daños menores. Lamentablemente, el impacto dejó como saldo seis personas fallecidas, entre ellos una menor de edad, tres mujeres adultas y dos hombres. Solo hubo un sobreviviente que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica de inmediato.

Miembros de la Guardia Nacional, Policía Estatal de Caminos, así como personal de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, en México, se movilizaron hasta el lugar de los hechos para el recuento preliminar de los daños y brindar apoyo en la zona.

Investigan las causas del choque múltiple

También se reportó que la Fiscalía General del Estado de Nayarit, a través de Servicios Periciales y Forenses, será la encargada de procesar la escena, llevar a cabo las investigaciones correspondientes y realizar el levantamiento de los cuerpos. Con estas diligencias se busca determinar las responsabilidades del accidente vehicular.

Hasta el momento, las causas del siniestro en la autopista Tepic-Compostela se encuentra bajo investigación. Se exhortó a los automovilistas y choferes tener precauciones al momento de circular por la zona, precisamente a pocos días de celebrarse Año Nuevo y por la tragedia que se registró el último fin de semana: un descarrilamiento en Asunción Ixtaltepec que dejó 13 fallecidos y más de 90 heridos.

Choque frontal dejó 11 fallecidos en Brasil

El accidente en México, ocurre a solo días de otro siniestro internacional que causó gran conmoción: 11 fallecidos tras un choque frontal en Brasil.

De acuerdo a lo reportado por medios brasileños, una camioneta y un utilitario en la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía, impactaron abruptamente, dejando 10 personas fallecidas en el acto y una undécima perdió la vida horas más tarde en un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

Estos accidentes vehiculares reactivó el debate sobre responsabilidad vial. Pues bien, en México, 6 personas fallecieron a causa de un choque múltiple en la autopista Tepic-Compostela, a pocos días de dar pase al nuevo año 2026.