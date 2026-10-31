Jessica Newton publica comunicado tras su salida del Miss Grand Perú: "Le envié a Luciana un audio"

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ante las especulaciones relacionadas con su representación del Miss Grand International en el Perú, por medio de un comunicado, Jessica Newton aclaró los motivos por los que no se refirió antes a los cambios en la dirección del certamen de belleza y señaló que le dejó un audio a Luciana Fuster.

Jessica Newton emite comunicado en redes sociales

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organizadora explicó que la decisión fue conversada con la organización internacional durante la última edición del concurso.

En su pronunciamiento, Jessica Newton señaló que debía tomar una decisión respecto a las franquicias que representarían al Perú. Según explicó, la organización del Miss Grand International la consultó sobre este asunto mientras se desarrollaba la competencia y aseguró que su respuesta fue clara.

También, indicó que decidió mantener silencio durante un tiempo para permitir que la organización tuviera el espacio necesario para designar a una nueva dirección.

Envió felicitación a Luciana Fuster

De acuerdo a lo manifestado, la exdirectora señaló que, al enterarse de la nueva representante designada, es decir, Luciana Fuster, su reacción fue enviarle un audio para felicitarla.

"Si no me pronuncié antes, fue para dar a la organización el tiempo necesario para nombrar a una nueva dirección. Publicado el anuncio, le envié a Luciana un audio para felicitarla", expresó la exreina de belleza.

Recuerda sus 11 años al frente de Miss Grand Perú

En otra parte de su mensaje, la directora de certámenes de belleza recordó los años que estuvo vinculada al Miss Grand Perú y destacó los resultados obtenidos durante su gestión.

Incluso, señaló que durante su tiempo frente de la organización, consiguió dos coronas internacionales y numerosas clasificaciones del Perú en el certamen.

Como parte de su mensaje, la empresaria agradeció a las participantes que formaron parte de su trayectoria y a la organización internacional por las experiencias compartidas durante este periodo.

"Los 11 años que estuve al frente de Miss Grand Perú, las dos coronas doradas, el reconocimiento como directora y las numerosas clasificaciones de nuestro país en el certamen los guardo con muchísimo cariño. Agradezco profundamente a mis reinas y a la organización internacional por todo lo vivido", finalizó en su comunicado.

Finalmente, con el comunicado, Jessica Newton decidió aclarar públicamente las circunstancias relacionadas con la nueva dirección del Miss Grand International en Perú, destacando su mensaje a Luciana Fuster y señalando aspectos de su tiempo y logros de los 11 años que estuvo al frente del certamen en el territorio nacional.