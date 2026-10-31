Francia vive una jornada de protestas en Halloween: se han producido más de 400 detenciones

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Francia vive nuevamente una jornada de protestas en el marco de la celebración de Halloween en diversas ciudades incluidas París. De acuerdo a información del Ministerio del interior se han producido más de 400 detenciones.

La cartera ministerial indicó que las movilizaciones autoridzadas "transcurrieron sin incidentes", sin embargo, apuntó contras aquellas "personas de ideología radical" y las acusó de intentar saquear en Burdeos, Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, Marsella y Lyon.

Cabe señalar que estos levantamientos de protestas por parte de la población francesa corresponde a una exigencia de medidas contra la disminución del poder adquisitivo y la presión sobre los presupuestos familiares.

Jornada de protestas en Francia deja más de 500 detenidos

Las protestas sociales celebradas este sábado 31 de octubre en territorio francés reunieron a más de 320 mil personas, según las autoridades, y a 500 mil, de acuerdo con las organizaciones convocantes.

Esta es la tercera jornada de protestas de las últimas tres semanas que vive la nación europea. Los asistentes han aprovecharon la celebración de Halloween para lucir disfraces y máscaras de diversos personajes con el objetivo de evador el veto a taparse la cara durante estos movimientos.

Hasta las 19:50 horas (hora local) se han producido al menos 422 detenciones, menos que en las dos anteriores movilizaciones, aunque el Gobierno ha señalado que sigue en alerta por los llamamientos en redes que incitan a protestar sin autorización y a cometer actos violentos aprovechando la Noche de Brujas.

🔴 Manifestations du 31 octobre : 🗣️ "Les cortèges revendicatifs se sont bien déroulés (...) le choix d'écarter ces cortèges des centres-villes sans venir entraver la liberté de manifestation a été une bonne décision", selon Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur https://t.co/u48r1fqx9K — LCI (@LCI) October 31, 2026

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha destacado que "las marchas reivindicativas se desarrollaron bien", no obstante, ha condenado que grupos de alborotadores infiltrados en las manifestaciones hayan vuelto a enfrentarse a las fuerzas del orden.

"Esperamos firmemente a quienes quieran venir a enfrentarse esta noche. Que quede claro: 'les esperamos con firmeza y con toda la autoridad'", ha dicho Nuñez en declaraciones a los medios.

En Alemania también se han registrado incidentes violentos

También Alemania ha vivido una jornada de manifestaciones, a las que se han sumado más de 180.000 personas, según la iniciativa 'GenZ- lo arregla', en 34 ciudades.

Las protestas para exigir más inversión en políticas sociales y en contra del alto coste de la vida han transcurrido sin mayores incidentes en ciudades como Berlín, Fráncfort, Hamburgo, Maguncia, Múnich, Núremberg, Erfurt, Magdeburgo, Dresden, Leipzig y Colonia, pero se han registrado incidentes tras concluir.

Este sábado Francia vive su tercer jornada de protestas sociales en el marco de Halloween, en diversas ciudades del país las personas, luciendo disfraces y máscaras, salieron a las calles a levantar su voz de protesta para exigir medidas contra la disminución del poder adquisitivo y la presión sobre los presupuestos familiares.