Día de la Canción Criolla: Eva Ayllón y Daniela Darcourt llenan emblemático teatro en EE.UU.

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las cantantes peruanas Eva Ayllón y Daniela Darcourt ofrecieron un exitoso concierto a sala llena en el Prudential Hall del Centro de Artes Escénicas de Nueva Jersey (NJPAC), en Newark, Estados Unidos. El espectáculo se realizó en el marco de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla.

Gran concierto en Estados Unidos por el día de la Canción Criolla

La presentación en Newark congregó a más de 2,800 espectadores en la sala principal del recinto cultural, registrando un lleno total de sus localidades. El público asistente acompañó las interpretaciones de temas emblemáticos como "Andar andar", "Cuando llora mi guitarra", "Fina estampa" y "Mal paso", en una velada dedicada a los exponentes históricos del género criollo como Carmencita Lara, Lucha Reyes y Chabuca Granda.

El espectáculo contó con la participación especial de Daniela Darcourt, quien se sumó a la interpretación de varios bloques musicales junto a la banda en vivo. La colaboración en el escenario incluyó arreglos que abarcaron desde el vals tradicional hasta la salsa y el festejo, incorporando piezas del repertorio de Los Kipus y composiciones populares como "Señor mentira", "Toro mata" y "Enamorada de estar aquí".

La fecha en Nueva Jersey formó parte de un extenso recorrido internacional iniciado a principios de octubre, el cual ha abarcado presentaciones en ciudades como Tampa, Miami, Houston, Dallas, Chicago y Nueva York. La gira de la intérprete criolla continuará con actuaciones programadas en las localidades de Wilmington y Washington D. C. para concluir su etapa por los Estados Unidos.

Las artistas compartieron escenario.

Nominación al Latin Grammy y presentaciones de fin de año en Lima

Tras la culminación de sus compromisos en el extranjero, la producción de Eva Ayllón se prepara para la ceremonia de los Premios Latin Grammy en Las Vegas. La artista compite en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por su producción "Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live]", galardón que se suma al reconocimiento a la Excelencia Musical que recibió por parte de la Academia Latina de la Grabación en el año 2019.

Al término de sus actividades en el mercado internacional, la delegación musical retornará al Perú para encarar el cierre del calendario artístico de la temporada. La agenda oficial contempla presentaciones en la capital peruana hacia finales de año para reencontrarse con el público local en los escenarios limeños.

Las fechas confirmadas para el retorno de la cantante incluyen dos funciones consecutivas de su espectáculo "Con guitarra y cajón", las cuales se llevarán a cabo los días 17 y 18 de diciembre en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en el distrito de Barranco.

En ese sentido, el Día de la Canción Criolla continuó su proyección internacional con masivas presentaciones musicales en emblemáticos escenarios de los Estados Unidos.