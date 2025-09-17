Papa León XIV expulsa a diácono condenado por abuso de menores en Italia

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Papa León XIV realizó la primera expulsión del estado clerical al diácono permanente italiano Alessandro Frateschi, luego de haber sido condenado por el delito de abuso sexual a menores. Esta decisión se da durante los primeros cuatro meses de pontificado.

Vaticano confirmó expulsión del diácono Alessandro Frateschi

La diócesis de Latina-Terracina-Sezze-Priverno anunció la mañana del miércoles 17 de setiembre la expulsión del diácono permanente Alessandro Frateschi, quien fue notificado de su destitución del clero por decisión directa del Papa León XIV.

Este clérigo fue expulsado por el abuso sexual de cinco menores de edad entre 2018 y enero de 2023 quienes eran alumnos suyos en un instituto de la provincia de Latina en Italia. El delito fue cometido cuando Frateschi ejercía un año como profesor de religión católica.

La Sección Disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe fue la encargada de juzgar los delitos delicta graviora como el de "contra el sexto mandamiento del Decálogo cometidos por un clérigo con un menor de dieciocho años".

Papa León XIV expulsa del clérigo a diácono condenado por abuso de menores

Alessandro Frateschi aceptó la culpabilidad de los delitos por lo que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe remitió la decisión directamente hacia el Sumo Pontífice. Actualmente, Frateschi cumple con una condena de 12 años de reclusión impuesta por la justicia civil italiana en 2024.

Dentro de la notificación dada a Frateschi están: no podrá hablar en nombre de la Iglesia, no podrá dar homilías, no podrá ocupar ningún tipo de cargo en seminarios o parroquias, no podrá enseñar materias teológicas dentro de la autoridad eclesiástica ni religión católica en escuelas no dependientes.

Condena no es apelable

La decreto tomado desde el Vaticano notificó a Alessandro Frateschi de su expulsión del estado clerical e indicó que esta decisión y condena no es apelable.

"La mañana del 16 de septiembre, en la cárcel de Latina, fue notificado al diácono permanente Alessandro Frateschi el decreto de dimisión del estado clerical por decisión directa de papa León XIV. Este decreto de condena no es apelable"

La diócesis de Latina concluye indicando que si bien la investigación del caso por parte de a parte canónica ha concluido, se "deja una herida profunda en toda la comunidad diocesana" sobre todo en "las jóvenes víctimas y sus familias".