Dina Boluarte cuestiona investigaciones del Ministerio Público: "No nos distraen sus carpetas fiscales"

La presidenta de la República, Dina Boluarte mencionó a los fiscales del Ministerio Público durante su última actividad oficial y cuestionó la apertura de carpetas fiscales que, según la mandataria, no cuentan con sentido jurídico y buscan distraer a su gobierno.

Durante la ceremonia oficial de firma de modificación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en lotes Z-61, Z.62 y Z.63, la presidenta Boluarte ofreció un discurso respecto a esta nueva inversión en el rubro energético.

Sin embargo, la mandataria aprovechó su prédica para asegurar que su gobierno está trabajando "con las manos limpias". Esta declaración se da en medio de los últimos audios atribuidos al premier de su gabinete, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Siguiendo con su discurso, Boluarte indicó que está entregando un Perú distinto tras su mandato e indicó no contar con carpetas fiscales en el Ministerio Público (MP), para más adelante, mencionar que las que han sido creadas buscan distraer su gobierno.

"No tenemos carpetas de investigación en el Ministerio Público aunque nos las generen (carpetas) para distraernos de nuestra tarea primordial que es gobernar. Les decimos a aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, que no tienen sentido jurídico, no nos distraen sus carpetas fiscales", expresó.

Boluarte reiteró solidez en su gabinete

En medio de los audios atribuidos a Eduardo Arana y Juan José Santiváñez, quienes desconocen los registros, la presienta Boluarte ha optado por reiterar que su gabinete se mantiene concentrado y que, el próximo 28 de julio, todo su equipo saldrá por la puerta grande.

"No nos distraen sus carpetas fiscales, todo lo contrario. Estamos concentrados, en equipo, para seguir apostando por el desarrollo del país (..) Estamos apostando por el Perú y el 28 de julio con todo mi equipo saldremos por la puerta grande diciéndole al Perú, misión cumplida", proclamó

Primer ministro y ministro se encuentran involucrados en un presunto favorecimiento al expolicía y criminal Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo' quien actualmente cumple condena en el penal 'El Milagro' en Trujillo. Durante la ceremonia oficial durante la tarde este miércoles 17 de setiembre, ambos ministros cuestionados se hicieron presentes en la firma de modificación del contrato.

