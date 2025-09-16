GORE Cusco convoca a ministros de Estado a reunión para solucionar crisis en Machu Picchu

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, mencionó que ha iniciado la convocatoria a diversos funcionarios como alcaldes distritales, provinciales y ministros de Estado para resolver las diversas problemáticas en Machu Picchu.

En conversación con Exitosa, el gobernador del Cusco indicó que al no contar con una iniciativa clara por parte del Ejecutivo para resolver las diversas problemáticas él ha iniciado la convocatoria a diversos titulares para enfrentar con todas las autoridades involucradas.

De esta manera, mencionó que la ausencia de ministros como el de Cultura, Fabricio Valencia, en la reunión entre autoridades regionales de Cusco en medio de esta coyuntura, es crítica. "Un vacío de gestión, una señal de desinterés político", añadió Salcedo.

En el oficio múltiple N°066-2025 -GR Cusco/UGM convoca a la participación en la I Sesión Extraordinaria del Comité Directivo de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu del año 2025 que se llevará a cabo el jueves 18 de setiembre a las 03:00 de la tarde en el Cusco.

"Se convoca su participación, en calidad de miembro titular a la I Sesión Extraordinaria del Comité Directivo de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu del año 2025, la cual se llevará a cabo el jueves 18 de setiembre del presente año a las 15:00 horas en el auditorio de la Gerencia Regional de Comercio Exterior en Cusco, Turismo y Artesanía - Cusco".

De esta manera, invita a la participación "indelegable y prioritaria" del ministro de Cultura, ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro; ministro de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Úrsula Desilú León y al alcalde de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, Elvis La Torre.

Crisis en Machu Picchu es un asunto de interés nacional, indica gobernador Salcedo

El gobernador indicó que el Ejecutivo está minimizando la situación de Machu Picchu solo desde la problemática de transporte indicando que la población está siendo "empujada a paralizaciones".

Además, criticó que el gobierno central no haya direccionado al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y por el contrario, hayan designado la problemática hacia la ministra León e indicó que esta no cuenta con la "potestad para establecer una mesa técnica" para la solución de los problemas en el Valle Sagrado.

"Parece que quieren resolver de una manera centralista, autoritaria el problema", señalando que los principales perjudicados son los visitantes.

