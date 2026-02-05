Milagro en el mar: Niño de 13 años se convierte en héroe tras nadar 4 kilómetros para salvar a su familia atrapada por las olas

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un menor de 13 años está dando de qué hablar en diversas partes del mundo luego de convertirse en un héroe en el mar luego de nadar cuatro horas para salvar a su familia que quedó atrapada por las olas.

Un héroe en el mar de Australia salva a su familia

Austin Appelbee, un niño de tan solo 13 años, junto a su madre y sus dos hermanos fueron arrastrados en el mar frente a la costa australiana. Ante la emergencia en la que se encontraban fue su progenitora quien le solicitó que fuera hacia tierra firme para pedir auxilio.

En un inicio el adolescente, con su vida y la de sus seres queridos en juego, se lanzó al mar en un kayak inflable, una embarcación pequeña, sin embargo, al verse inundada la terminó por abandonar. Por lo que, según su testimonio, trató de emprender su viaje concentrándose en pensamientos positivos.

Fue así que Austin abandonó la canoa, se quitó el chaleco salvavidas y comenzó a nadar cuatro kilómetros, equivalentes a 2,5 millas, hasta la orilla del mar para dar la alarma del dramático episodio ocurrido el pasado viernes 30 de enero, de acuerdo a información brindada por la Policía local.

Con la consigna de salvar las vidas de su mamá Joanne Appelbee, de 47 años, su hermano Beau, de 12 años, y su hermana Grace, de 8 años, dio la alarma de lo sucedido a los servicios de emergencia que desplegaron un operativo de búsqueda con embarcaciones y medios aéreos.

"Las olas eran enormes y no tenía chaleco salvavidas... No dejaba de pensar: 'Sigue nadando, sigue nadando' (...) y finalmente llegué a la orilla, toqué el fondo de la playa y me desplomé", manifestó Austin.

Cabe señalar que, la familia fue localizada horas después y rescatada con vida, aunque presentaba síntomas de hipotermia y cansancio extremo. Las autoridades destacaron el valor y la resistencia del menor, subrayando que su decisión fue clave para que el rescate llegara a tiempo.

La familia se encontraba de vacaciones

Austin Appelbee junto a su familia, oriundos de la ciudad de Perth, se encontraban disfrutando de sus vacaciones en Quindalup, una zona turística costera ubicada cerca al suroeste de Australia.

Decidieron disfrutar de las olas de mar utilizando kayaks y tablas de remo que alquilaron en su hospedaje alrededor del mediodía. Sin percatarse que en ese momento las condiciones del océano y el viento los terminaron por arrastrar mar adentro.

Afortunadamente, los cuatro miembros de la familia pasaron revisiones médicas, pero ninguno requirió hospitalización. Eso sí, Austin quedó con muleta debido al esfuerzo físico que realizó para salvar a su madre y hermanos.