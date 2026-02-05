Gobierno de José Jerí es incapaz al no presentar Plan de Seguridad Ciudadana, señala dirigente de transportistas

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio del reciente ataque extorsivo a la empresa de transportes 'El Mandarino', el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima Callao, Héctor Vargas, cuestionó la capacidad del Poder Ejecutivo al no presentar su Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, a cinco días de cumplir cuatro meses en funciones.

La crisis de inseguridad sigue perpetrando a transportistas de Lima y Callao. La mencionada empresa ha sufrido dos atentados en la última semana, situación que para el dirigente, demuestra que el gobierno de José Jerí no está a la altura de atender esta duro flagelo que somete a diario a empresas, emprendedores y sociedad civil.

Asegura que la delincuencia ataca por la incapacidad del Gobierno

Pese a que el Gobierno mantiene en estado de emergencia a toda Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por la crisis delincuencial presente, a los extorsionadores poco o nada parece importarle lo planteado por el Ejecutivo.

Ante esta situación, Héctor Vargas cuestionó al mandatario y toda su administración por los aplazamientos de su estrategia contra el hampa. En ese sentido, descartó que su gremio se reúna con el mandatario, al señalar que las mesas de diálogo han sido un "show".

"Son unos incapaces, del presidente hacia abajo del Gobierno. No van a hacer absolutamente nada y no estemos creyendo que porque va a salir un plan mañana, sino han leído esto que se les ha presentado y que el presidente en la famosa Carpa de Acho dijo que salía en unos días, salió y no se han dado el trabajito de leer lo que han publicado, imagínense, nos están viendo la cara de tontos", sostuvo.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el pdte. de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima Callao, Héctor Vargas, cuestionó al gobierno de José Jerí por aplazar, una vez más, la presentación de su Plan de Seguridad Ciudadana. "No van a hacer nada", mencionó.



📻... pic.twitter.com/AzlkAbomK3 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 5, 2026

"El plan está casi terminado, estamos viendo detalles", dice ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, confirmó a Exitosa este miércoles 4 de febrero, que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sí será presentado en los próximos días, en el contexto de la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).

"El plan de está casi terminado, estamos viendo detalles, pero lo importante aquí es el producto final, lo importante aquí es que tengamos un Plan de Seguridad Ciudadana robusto, un Plan de Seguridad Ciudadana que genere eficacia y es la preocupación que debe centrarse. Obviamente, este Plan de Seguridad Ciudadana saldrá ya en los próximos días", mencionó.

Vale recordar que, a través de la Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN, publicada el sábado 24 de enero en el portal institucional del Ministerio del Interior, el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal tiene 10 días calendario, a partir del 26 de enero, para que presente su propuesta de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Dentro de lo revelado hasta la fecha por el presidente José Jerí, el plan cuenta con el asesoramiento técnico del FBI de los Estados Unidos; además, de que se incluyen acciones en los penales y repotenciamiento de las fuerzas del orden (Policía Nacional del Perú y serenos municipales).

La falta de credibilidad del Ejecutivo está empezando sentirse en el sector transporte, quienes descartan volver a reunirse con el presidente por la ineficiencia de su administración en materia de seguridad ciudadana.