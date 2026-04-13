Trump arremete contra el papa León XIV y cuestiona su postura en seguridad y política internacional

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia tras cuestionar abiertamente al Papa León XIV. Sus declaraciones, difundidas en redes sociales y ante la prensa, reflejan una creciente tensión entre el líder político y la máxima autoridad de la Iglesia Católica, en medio de un contexto internacional marcado por conflictos y debates sobre seguridad global.

Trump critica al Papa León XIV

Durante su pronunciamiento, Trump expresó su desacuerdo con la postura del pontífice en temas clave como la delincuencia y la política exterior. Consideró que León XIV mantiene una posición débil frente al crimen y distante de su enfoque de seguridad. Esta diferencia de visiones ha profundizado un choque que trasciende lo religioso y se instala en el terreno político internacional.

"No soy un gran seguidor del papá León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen", indicó.

El mandatario también cuestionó el rol del papa en asuntos geopolíticos sensibles, como la relación con Irán y las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Desde su perspectiva, el líder religioso no respalda decisiones estratégicas que, según sostiene, buscan proteger a su país. Estas críticas evidencian una disputa sobre cómo enfrentar amenazas globales y mantener la estabilidad.

En paralelo, Trump deslizó que el pontífice tendría afinidad con sectores políticos progresistas, incluso vinculándolo con figuras cercanas al expresidente Barack Obama. Esta apreciación refuerza la idea de un supuesto sesgo ideológico dentro del Vaticano, lo que, a su juicio, afecta la neutralidad que debería caracterizar al liderazgo religioso.

🇺🇸🇻🇦| AHORA — El presidente Donald Trump critica al Papa León XIV:



"El Papa Leo es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Habla del "miedo" a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones... pic.twitter.com/25lMsgeysK — Agustín Antonetti (@agusantonetti) April 13, 2026

Papa Leon XIV pide la paz mundial

Durante una multitudinaria vigilia en la Basílica de San Pedro, el papa León XIV pronunció un mensaje contundente contra la guerra y la "idolatría del poder". Ante miles de fieles, el pontífice pidió abandonar la lógica de la fuerza y abrazar la esperanza y el amor como caminos hacia la paz, en un discurso que rápidamente se convirtió en referencia internacional.

El papa advirtió que la humanidad atraviesa una hora dramática y que la violencia no puede seguir siendo el lenguaje dominante en las relaciones internacionales. Subrayó que la verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida y no en la ostentación de poder ni en la idolatría del dinero.

"¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida."

Es así que, la confrontación entre Donald Trump y el Papa León XIV refleja un choque de visiones sobre seguridad, política exterior y liderazgo moral. Mientras uno prioriza medidas firmes, el otro insiste en la paz, evidenciando una brecha cada vez más profunda.