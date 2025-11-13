Chiclayo: Gran escultura en honor al papa León XIV fue finalmente develada al público

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este jueves, en Chiclayo, se llevó a cabo la develación de la gran escultura en honor al papa León XIV. El momento, cargado de mucha fe, fue motivo de celebración entre los pobladores de la localidad de Pimentel quienes acompañados de grupos musicales, festejaron el momento que rindió homenaje a quien fuera obispo de la ciudad litúrgica hasta su llegada al Vaticano.

La iniciativa que hoy honra al Santo Padre fue tomada por el Gobierno Regional de Lambayeque. La figura de 5 metros, esculpida por el artista Juan Carlos Ñañaque, está hecha a base de fibra de vidrio y resina. Esta se ubica en el Óvalo Gran Chimú, el cual fue rebautizado como el "Óvalo Papal", al ingreso sur de la Ciudad de Chiclayo.

Evento lleno de fe

En el evento participaron las autoridades regionales, municipales, de las Fuerzas Armadas, entre otras. Además se contó con la presencia del monseñor Edinson Farfán Córdova, quien luego de realizar la paraliturgia, fue el encargado de develar una de las placas recordatorias con el escudo del Vaticano. Una vez realizada esta acción, procedió con la bendición de la figura.

La reunión trajo decenas de personas al lugar, quienes bailaron y festejaron al ritmo de orquestas musicales invitadas que llegaron para homenajear la labor que Robert Prevost (antes obispo de Chiclayo) venía realizando en su comunidad y que lo ha llevado finalmente a convertirse en el eje de la Iglesia Católica.

Anuncio de la ceremonia de develación de la escultura.

Decenas de asistentes llegan a celebrar

La celebración dio inicio a las 3:00 de la tarde con el cierre de la Panamericana Sur y la apertura de vías alternas con el apoyo del personal de la Policía Nacional del Perú. Además, en el lugar se llevó a cabo también el encuentro de de las imágenes de San Pablo de Pacora, Santísima Cruz del Chalpón de Olmos y el Divino Niño del Milagro de Ciudad Eten.

De este modo, la ciudad de Chiclayo rinde a un hombre que hizo historia en el país como el primer peruano que alcanza el máximo honor de encabezar a la Iglesia Católica. Su devoto trabajo realizado mientras pisaba suelo nacional lo ha hecho acreedor de un cariño incalculable por parte del pueblo peruano y, sobre todo, de la ciudad espiritual que le abrió los brazos.