Aumentan los ataques contra transportistas: gremios de Lima Sur no descartan paro indefinido

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Julio Bretoneche, vocero de Transportes Unidos Sur, expresó su preocupación por el incremento de los ataques contra transportistas en la capital. Advirtió que los gremios de Lima Sur no descartan acatar un paro indefinido si continúan las agresiones contra el sector.

Transportistas esperan plan efectivo contra inseguridad

Julio Bretoneche expresó su esperanza de que el sector transporte salga adelante con las medidas que se establezcan en el marco de las facultades legislativas. Asimismo, manifestó que espera que las autoridades cuenten con un plan concreto para enfrentar la inseguridad.

"Tenemos confianza en las facultades dadas, pero, creo que en temas de seguridad y decretos de urgencia, se podría haber hecho más. Vamos a esperar como se da el tema de las facultades. Imagino que habrá un plan que se hará efectivo rápidamente, no creo que hayan esperado las facultades para generar un plan", afirmó.

Lima Sur evalúa paro indefinido por ataques

El vocero de Transportes Unidos Sur señaló que los transportistas de Lima Sur se encuentran consternados por los recurrentes ataques contra el sector y advirtió que no descartan acatar un paro indefinido como medida de protesta ante la inseguridad.

"Nosotros estamos muy preocupados desde la zona sur y tenemos una concertación sobre un paro indefinido. Esta conversado al 100%, pero hay una marea grande que se viene, nosotros hemos mantenido el diálogo. Lo que menos queremos es afectar a nuestros usuarios y la economía del pais.", señaló.

Más empresas respaldan paro ante falta de soluciones

Julio Bretoneche reconoció que cada vez más empresas de transporte público respaldan la posibilidad de acatar un paro como medida de protesta, en caso de que el Estado no concrete soluciones frente a la inseguridad que afecta al sector.

"Lamentablemente, tampoco podemos ir contra la marea, cada vez hay mas empresas que apoyan el paro. Mientras no hayan acciones claras del Estado, nos va a llevar a un paro indefinido lo antes posible. Esto ya no soporta un atentado más", manifestó.

En ese sentido, Julio Bretoneche reiteró la preocupación de los transportistas de Lima Sur ante la persistencia de los ataques y señaló que el respaldo a un posible paro indefinido continúa creciendo entre las empresas del sector, a la espera de que las autoridades adopten medidas concretas frente a la inseguridad.