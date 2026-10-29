Archivan investigación contra cuatro involucrados en caso Liceo Naval: fueron liberados al inicio de la indagación

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público archivó la investigación contra cuatro alumnos involucrados en el caso de abuso sexual del Liceo Naval Almirante Guise. Se tratan de los jóvenes que fueron liberados al inicio de la indagación.

Investigación contra cuatro involucrados es archivada

La Séptima Fiscalía Provincial de Familia de Lima Centro dispuso el archivo de la pesquisa que se llevaba contra cuatro menores de edad de los diez que estaban involcurados en el citado caso de agresión sexual contra un estudiante de 16 años de la institución educativa del distrito de San Borja.

De acuerdo a la resolución fiscal, los actos de la investigación que se recopilaron no han sido suficientes para determinar la responsabilidad de los adolescentes en la presunta infracción a la ley penal contra la libertad sexual en agravio de otro menor de edad.

Se indica que la sola presencia de los jóvenes en el vehículo donde aconteció el acto de agresión sexual en perjuicio de la víctima "no resulta suficiente para sostener un cargo de autoría o partícipes del hecho" .

"Para que ello suceda ebe estar acreditado que éstos dolosamente contribuyeron a la comisión del ilícito denunciado o aportaron de forma esencial o accesoria en algún elemento del ilícito penal; situación que no se ha verificado fehacientemente hasta este momento. No cumpliéndose de este modo, con las exigencias de los artículos 23.°, 24.° y 25.° del Código Penal", agrega el documento.

En ese sentido, el texto judicial concluye que no existen elementos de convicción suficientes para requerir la apertura de un proceso contra los menores de edad que están involucrados. "En consecuencia, archívese los presentes actuados" , señala.

La investigación podría reabrirse

Es necesario mencionar que también la resolución precisa que la investigación podría volver a abrirse en el eventual caso de que surjan elementos de convicción que vincule a los adolescentes a la agresión sexual en agravio del estudiante de 16 años.

"Déjese a salvo la posibilidad de reabrirse esta investigación, siempre y cuando aparezcan nuevos elementos de convicción que los vincule, conforme a lo establecido en el artículo 335.°, numeral 2 del Código Procesal Penal (de aplicación supletoria)", estipula el oficio del Ministerio Público.

En conclusión, la Séptima Fiscalía Provincial de Familia de Lima Centro dispuso el archivo de la investigación que se le seguía a cuatro involucrados en el caso de agresión sexual contra un estudiante de 16 años de la institución educativa Liceo Naval Almirante Guise.