Visita papa León XIV: alistan estrado para la santa misa en Base Aérea Las Palmas

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, continúan los trabajos para instalar el estrado donde el sumo pontífice celebrará la santa misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Según lo informado por el coronel Tejada, representante de la institución, las obras de infraestructura registran un avance de casi la mitad del trabajo final.

Estrado tiene avances del 40%

Como parte de su diálogo con Exitosa, el coronel mencionó que, el montaje comenzó hace aproximadamente una semana, tiene un avance del 40% y forma parte de los preparativos que realizan el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Perú para recibir a miles de fieles que acudirán a la celebración religiosa y se espera que estén concluidas el próximo 14 de noviembre.

También, destacó que el estrado tendrá 19 metros de altura, 84 metros de ancho, 47 metros de profundidad y se ha dispuesto un espacio para el coro que acompañará la ceremonia religiosa.

Durante la misa también estarán presentes dos imágenes religiosas: el Señor de los Milagros y la Virgen de Copacabana, que acompañarán al Santo Padre durante esta importante actividad de su visita apostólica.

Asimismo, se instalarán pantallas gigantes tanto en el escenario principal como en diferentes sectores destinados al público. El objetivo es que los asistentes puedan seguir la celebración y apreciar al sumo pontífice.

Preparan terreno para recibir a miles de fieles

En ese sentido, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Perú trabajan en la preparación de las 70 hectáreas que estarán disponibles para recibir a los asistentes.

Según detalló el coronel Tejada, el espacio se distribuirá en 37 bloques para organizar el ingreso y la ubicación de los fieles. También se implementarán medidas de seguridad y atención para garantizar el desarrollo ordenado de la actividad multitudinaria.

Recomendaciones para asistir a la misa del papa

Ante la exposición prolongada al sol, el coronel Tejada recomendó a los fieles llevar protector solar y lentes de sol para protegerse durante la jornada.

También aconsejó evitar llevar sombrillas, debido a que su ingreso podría ser restringido por la Policía Nacional como parte de las medidas de seguridad. Del mismo modo, pidió no utilizar drones dentro del recinto, ya que se contará con sistemas de detección y control.

Finalmente, las autoridades encargadas exhortaron a los asistentes a respetar las disposiciones de seguridad y considerar el bienestar de los demás fieles durante la celebración que encabezará el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre.