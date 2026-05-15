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Violencia en Lima

SJL: Presunto sicario disparan a una pareja frente a la estación del tren y dejan una mujer fallecida

El ataque se dio en la inmediaciones del mercado San Carlos dejó como saldo una mujer fallecida de forma instantánea sobre la vía pública, mientras que su acompañante fue evacuado de emergencia.

El ataque se dio cerca a la estación del tren.
El ataque se dio cerca a la estación del tren. (Composición Exitosa)

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 15/05/2026

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El terror se apoderó de los vecinos de San Juan de Lurigancho tras reportarse una nueva balacera en plena vía pública que acabó con la vida de una transeúnte y dejó herido de gravedad a un hombre.

Detalles del sangriento ataque en el mercado

Ambas víctimas caminaban con total tranquilidad cuando fueron sorprendidas por delincuentes armados a pocos metros del mercado San Carlos. El presunto sicario, quien llevaba una gorra blanca, apunto primeramente contra la mujer en la cabeza y luego lanzó disparos contra la otra víctima.

El sangriento hecho ocurrió exactamente afuera de una recurrida licorería ubicada de forma paralela a la concurrida estación San Carlos de la Línea Uno del Metro de Lima. Los atacantes gatillaron sus armas sin piedad alguna directo contra los cuerpos de la pareja.

Los estruendos de los disparos provocaron que peatones, vendedores de la zona y transportistas corrieran por sus vidas para no ser alcanzados por los proyectiles. La desesperación se apoderó del lugar mientras la gente buscaba dónde esconderse en medio de los gritos.

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Debido al disparo letal, la mujer no resistió la grave herida y falleció de manera instantánea sobre la vereda. El victimario escapó rápidamente de la escena del crimen con rumbo totalmente desconocido, aprovechando el caos generado.

Crisis por inseguridad ciudadana y sicariato

La delincuencia desatada en esta zona refleja el violento incremento de la inseguridad ciudadana que golpea a miles de familias peruanas en la actualidad. Los asaltos a mano armada en plena luz del día se han vuelto una constante de terror.

El preocupante avance del sicariato mantiene en temor a los distritos más vulnerables de la capital, donde las bandas criminales asesinan sin temor a las leyes. Las muertes por encargo y los sangrientos ataques en mercados van en un aumento incontrolable.

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Asimismo, las alarmantes redes de extorsión destruyen la tranquilidad de los pequeños y medianos empresarios locales que intentan salir adelante con sus comercios. Muchas bodegas y licorerías cierran sus puertas definitivamente por las amenazas de muerte.

Durante los últimos días, la capital ha sido escenario de múltiples atentados criminales vinculados al cobro de cupos ilegales. Los gremios de transportistas y comerciantes informales exigen de forma urgente una verdadera estrategia policial para frenar estas mafias.

La delincuencia que azota las calles sigue cobrando vidas inocentes debido a este violento escenario de inseguridad ciudadana, sicariato y extorsión. El reciente ataque armado en San Juan de Lurigancho resalta la necesidad de implementar urgentes patrullajes integrados.

Temas relacionados ataque armado Estación San Carlos inseguridad ciudadana San Juan de Lurigancho sicariato tren de Lima

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