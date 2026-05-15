SAMU viene atendiendo más de 77 mil llamadas durante este 2026: ¿Cómo contactarlo en una emergencia?

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El servicio telefónico impulsado por el Ministerio de Salud, SAMU es uno de los más cercanos a los usuarios en caso de una emergencia que ponga en riesgo la vida de las personas. Por esta razón, hasta la fecha viene atendiendo más de 77 mil llamadas.

Asimismo, según la estadística en el registro de las llamadas del Sistema de Atención Móvil de Urgencia en lo que va del 2026, se han logrado atender a más de 77 mil llamadas de usuarios que se encontraban en una emergencia. De esta manera, el equipo especializado recorre la ciudad en el menor tiempo posible para salvar vidas.

¿Cuántas unidades de emergencia tiene el servicio prehospitalario?

Dicho servicio de atención telefónica está en constante fortalecimiento de su capacidad de respuesta inmediata en Lima Metropolitana y cuenta con 29 ambulancias operativas las 24 horas del día. Estas unidades permitieron atender 4629 pacientes más en atenciones prehospitalarias, representando un incremento del 52 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En comparación con el mismo periodo en el 2025, las llamadas pertinentes también se incrementaron en un 8%, pasando de 37 707 a 40 868

¿Cuáles son las emergencias más comunes en los usuarios?

Entre los principales casos, las emergencias que se reportan y se atienden son caídas, accidentes vehiculares, dolores, dificultades respiratorias, desvanecimientos, inconscientes, convulsiones, dolores abdominales, sangrados y problemas cardíacos.

Dichos casos son atendidos por el personal de salud que tienen las ambulancias, conformado por un piloto, un médico y un enfermero. Este equipo es el que recurre al lugar de la emergencia y permiten estabilizar al paciente durante el traslado hacia el establecimiento de salud de referencia.

¿Cómo contactar al SAMU en caso de una emergencia?

Para acceder al servicio del SAMU, es necesario que los usuarios se comuniquen vía telefónica a la Línea 106, le cuenten lo ocurrido que desencadenó la emergencia al personal que lo atiende y así le pueda dar las indicaciones a seguir hasta que llegue la unidad en el menor tiempo posible al lugar de los hechos.

Finalmente, bajo estas acciones de mejora en el SAMU, el Ministerio de salud busca modernizar los servicios de emergencia que están presentes dentro del territorio nacional y tienen demanda al punto de haber atendido más de 77 mil llamadas en el lo que va del año, una gran cantidad de casos hasta el momento que han estado en situaciones de emergencia.