André Carrillo reaparece con sorpresivo post tras ser acusado de presunta infidelidad por su pareja

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El atacante de la selección, André Carrillo generó profunda sorpresa entre sus seguidores al difundir una inesperada publicación en internet, luego de las graves acusaciones de presunta traición sentimental que expuso públicamente su conviviente, la modelo española Suhaila Jad.

La polémica reacción del atacante nacional

Ante el masivo revuelo que provocaron las revelaciones sobre su vida privada, el futbolista prefirió refugiarse en su carrera profesional. El actual extremo de la escuadra del Corinthians evitó responder las críticas y subió instantáneas de sus rigurosas prácticas matutinas.

La determinación de la popular 'Culebra' de continuar con sus actividades habituales en las redes sociales desató múltiples comentarios de los internautas. Los aficionados del seleccionado patrio esperaban un descargo contundente, pero el deportista optó por mantener una postura distante.

La reconocida influencer europea tomó la drástica medida de borrar las fotos románticas junto al pelotero. Esta sorpresiva acción virtual alimentó las fuertes teorías que apuntan a una inminente separación matrimonial definitiva.

El jugador se mostró tranquilo.

La crisis de la pareja se agudizó cuando la modelo denunció públicamente el supuesto hallazgo de un arete en el vehículo familiar. La celebridad española ironizó con el objeto encontrado, dejando entrever una aparente deslealtad por parte del exaliancista.

Asimismo, la madre de sus hijos subió una captura de una conversación efímera redactada en idioma portugués con mensajes sumamente cariñosos. La difusión de dichos textos íntimos terminó por quebrar la tranquilidad del entorno íntimo del veloz delantero de la bicolor.

Cabe precisar que el revuelo escaló a un nivel superior tras incluir acusaciones directas de la europea contra su propia suegra. La creadora de contenido cuestionó las conductas de la madre del futbolista, acusándola de revisar sus cajones personales sin autorización.

Incertidumbre sobre el futuro sentimental

A pesar de la enorme presión de los programas especializados en espectáculos, el jugador mantiene un hermetismo absoluto sobre el tema. Su estrategia principal consiste en ignorar la ola de comentarios negativos y concentrar sus fuerzas en el campeonato brasileño.

La situación legal y afectiva de los personajes públicos permanece bajo estricta reserva, ya que ninguno ha emitir un comunicado oficial. Los panelistas de la televisión local analizan minuciosamente cada actualización digital de los involucrados en esta bullada historia de amor.

Para concluir, el destino del romance sigue en juego tras la inesperada publicación de André Carrillo compartida luego de la grave acusación de posible infidelidad de su pareja Suhaila Jad. Los fanáticos del balompié esperan que las aguas se calmen para conocer el desenlace.