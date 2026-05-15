Defensoría del Pueblo emite comunicado y manifiesta su respaldo hacía el presidente del JNE

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la finalización de los resultados electorales, la Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado hacía la opinión pública haciendo público su respaldo hacía el presidente del JNE.

Por medio de una publicación, la página oficial de la Defensoría del Pueblo se pronunció públicamente para rechazar cualquier forma de amenaza, hostigamiento o violencia contra las autoridades electorales del país, luego de los recientes ataques hacía el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.

Respaldo hacía la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad expresó su solidaridad con el titular del JNE y remarcó la importancia de proteger la institucionalidad democrática en el Perú. Dicho mensaje surge en un escenario marcado por tensiones políticas y cuestionamientos vinculados al desarrollo del proceso electoral.

🚨 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗥𝗘𝗖𝗛𝗔𝗭𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗗𝗘 𝗔𝗠𝗘𝗡𝗔𝗭𝗔 𝗬 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗬 𝗘𝗫𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔 𝗦𝗨 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗗𝗔𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗖𝗢𝗡 𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗝𝗡𝗘



La... pic.twitter.com/W1iVTeKv9m — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) May 15, 2026

Según lo expresado, la institución del estado recalca su apoyo a la autoridad frente a las situaciones de peligro que ha estado expuesto en las últimas semanas.

"La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, frente a las amenazas, actos de hostigamiento y expresiones violentas dirigidas en su contra", señaló la institución.

En ese mismo sentido, la organización rechaza categóricamente cualquier tipo de agravio o manifestación de violencia, intimidación o discursos agresivos que puedan difundirse durante movilizaciones, declaraciones públicas o plataformas digitales y redes sociales. Incluso, indicó que, las discrepancias políticas deben canalizarse respetando los mecanismos institucionales y el Estado de derecho.

La Defensoría recordó que las autoridades electorales deben ejercer sus funciones libres de presiones o amenazas para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso democrático. En ese sentido, reafirmó que la protección de la democracia requiere un compromiso conjunto de las instituciones y de la ciudadanía.

Llamado a la reflexión a la ciudadanía

Dicho comunicado también hizo un llamado a los actores políticos, organizaciones y ciudadanos a mantener un debate responsable y respetuoso, priorizando la convivencia democrática y la paz social en el país.

"La violencia, en cualquiera de sus formas, nunca puede constituirse como mecanismo de presión ni herramienta para debilitar el sistema democrático", enfatizó la institución.

Finalmente, dicho mensaje de la Defensoría del Pueblo reafirma el compromiso que tiene con la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la democracia, subrayando que el respeto a las autoridades electorales como el presidente del JNE, que es clave para preservar la estabilidad institucional del país.