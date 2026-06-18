Papa León XIV visitará Cusco, Pucallpa y más ciudades durante su estadía en el Perú

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú se prepara para recibir una de las visitas más importantes de los últimos años. En exclusiva con Exitosa, el presidente José María Balcázar confirmó que el papa León XIV llegará al país durante la primera quincena de noviembre que podría prolongarse hasta diez días.

El anuncio se realizó tras el encuentro sostenido entre ambos en el Vaticano, donde se abordaron diversos temas vinculados a la realidad nacional y a la próxima agenda del pontífice.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV?

De acuerdo con el mandatario, el recorrido contempla visitas a Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, aunque algunos detalles del itinerario todavía se encuentran en evaluación.

Incluso, el Ejecutivo ha planteado la posibilidad de incorporar otras ciudades como Sullana, Puno o Iquitos, dependiendo de las condiciones logísticas y de seguridad que determine la Santa Sede.

"Con los puntos principales serían Lambayeque, o sea, Chiclayo, donde él estaba mucho tiempo, y luego también Piura, Sullana, luego se iría a Cusco también, está Pucalpa" indicó el residente de la República, exclusivamente a Exitosa.

El Ejecutivo ha planteado la posibilidad de facilitar un traslado en helicóptero para que León XIV visite las localidades altoandinas de Incahuasi y Cañaris, en Lambayeque, conocidas por albergar importantes comunidades quechuahablantes. Sin embargo, dejó claro que una visita a Trujillo no se ha conversado.

"Hemos conversado que podríamos facilitarle para que llegue a los hermanos Incahuasi y Cañares, que lo conocen, que pertenecen a Lambayeque, esos pueblos donde trabajamos"

Chiclayo, una parada clave del recorrido

El distrito de Reque, en la región Lambayeque, fue elegido como sede oficial de la misa que presidirá el papa León XIV durante su anunciada visita a Chiclayo en noviembre de 2026. La decisión fue aprobada por el Concejo Municipal mediante una ordenanza que declara de interés público y prioridad la visita apostólica del Sumo Pontífice.

La ceremonia se desarrollará en las Pampas de Reque, una extensa zona que fue elegida por sus condiciones de seguridad, accesibilidad y capacidad para albergar una multitud masiva.

La visita genera una enorme expectativa debido a la estrecha relación que mantiene León XIV con Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante varios años antes de asumir responsabilidades en el Vaticano y posteriormente convertirse en el líder de la Iglesia Católica.

La próxima visita de León XIV no solo tendrá un profundo significado religioso para millones de católicos, sino también un fuerte componente simbólico para el país donde construyó gran parte de su trayectoria eclesiástica. Su recorrido por diversas regiones y el mensaje de unidad que busca transmitir convierten este viaje en uno de los acontecimientos más relevantes del año para el Perú.