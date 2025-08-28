'El Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Esperemos su captura, es un peligro para la sociedad, asegura abogado

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En entrevista con Exitosa, el abogado experto en extradiciones, James Rodríguez, se pronunció ante la aprobación por parte del Ejecutivo sobre la extradición de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', desde Paraguay para que cumpla condena en Perú. Sobre ello, indicó que la PNP debe trabajar junto a Interpol para lograr su detención.

Trabajo debe ser articulado con Interpol

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, el letrado recordó que las autoridades aún no han ubicado o capturado al presunto líder de la banda criminal 'Los Injertos del Norte'. "Debe estar, se supone en Uruguay o Brasil", añadió.

"Esperemos que sea a la brevedad de lo posible, porque este sujeto es un peligro para la sociedad, en consecuencia, la Policía debería realizar su trabajo en coordinación con el Interpol", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Rodríguez indicó que es netamente responsabilidad de las autoridades peruanas, la captura de Moreno Hernández, por lo que indicó que, deben actuar a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

En tal sentido, señaló que una vez sea capturado, alias 'El Monstruo' deberá cumplir su condena por la comisión del delito de robo agravado, en agravio de Augusto Carbajal Cerna, en territorio peruano. "Dado que ha cometido sus delitos en territorio peruano", indicó.

"Una vez capturado debe ser conducido a nuestro país y puesto a buen recaudo de la autoridad judicial competente para que cumpla con su condena impuesta por la justicia de Perú", precisó.

Ejecutivo aprueba extradición de Erick Moreno Hernández

Cabe mencionar que, el Poder Ejecutivo aprobó la extradición desde Paraguay, Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', desde Paraguay, con la finalidad de que el presunto líder de la banda criminal 'Los Injertos del Norte', cumpla en territorio peruano la condena que pesa en su contra.

Mediante la Resolución Suprema N° 169-2025-JUS, la cual fue publicada este jueves 28 de agosto, en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se accedió a la solicitud de extradición activa del acusado.

"Se resuelve: Acceder a la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano ERICK LUIS MORENO HERNÁNDEZ para ser extraditado de la República del Paraguay y cumplir en la República del Perú la condena impuesta por la comisión del delito de robo agravado, en agravio de Augusto Carbajal Cerna", se lee en la resolución.

De esta manera, , el abogado experto en extradiciones, James Rodríguez, indicó que Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', deberá cumplir condena en el Perú cuando sea capturado e instó a la Policía Nacional a trabajar junto a Interpol.