Paro en Junín: Manifestantes bloquean Carretera Central y exigen obras al gobierno de Dina Boluarte

Con llantas quemadas en medio de la Carretera Central, manifestantes de Junín han bloqueado el paso en protesta contra la presidenta Dina Boluarte y el gobernador regional. Tras el inicio de las protestas, se produjo una larga fila de camiones, buses y demás vehículos.

Las demandas de la población surgen en vísperas de las próximas celebraciones por la Batalla de Junín, evento histórico que marcó la independencia del Perú en 1824. Los juninenses exigen la realización de obras.

"Vamos a esperar que venga una comisión de alto nivel para poder dialogar y estamos dispuestos a conversar (...) Si no hay atención por parte de la presidenta, menos de los congresistas. La población dice que si no se realizan obras, es mejor que no vengan y nos dejen celebrar nuestras fiestas agostinas tranquilos", argumentó un representante de la protesta.