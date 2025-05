Paro transportista: ¡Atención! Manifestantes marchan rumbo al Congreso ante crisis de inseguridad

Desde Puente Piedra, manifestantes marchan por la Panamericana Norte con dirección al Congreso de la República para exigir que se tomen medidas ante la crisis de inseguridad en el país. La movilización es liderada por el sector transportista que acató el paro convocado para hoy.

Un grupo de más de 80 protestantes se dirige al Centro de Lima y prevén que aproximadamente a las 3 de la tarde se reúnan con diferentes gremios en la plaza Dos de Mayo. Más ciudadanos se van sumando a los marchantes, quienes se ha registrado que están siguiendo su camino con resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), portando banderolas, pancartas y más, pero sin hacer disturbios.

El pedido que hacen los ciudadanos es que se tomen acciones inmediatas para combatir la criminalidad en el país, lo cual no está afectando solo a los transportistas, sino también a pequeños emprendedores y a todos los demás ciudadanos de a pie.

"Vamos a caminar hasta el Congreso, a las 3 de la tarde aproximadamente llegaremos. Estamos cansados de la delincuencia, del cobro de cupos, de las amenazas y extorsiones. Pedimos seguridad, no podemos salir a trabajar seguros", expresó una manifestante.

De igual manera, otra protestante señaló que este es un "paro importante" en el que, pese a que no hay una gran presencia de personas, los que están ahí tienen todas las ganas de hacer oír su voz.

"La gente realmente no sale a luchar, somos pocos, pero ahí estamos con todas las ganas. Ya que muchos se esconden tras las faldas, son cobardes, no salen a luchar. Hay un grupo que aquí se está uniendo para la lucha y seguiremos haciendo eso", agregó.

Además, los que se movilizan afirman que no se sienten seguros cuando salen a trabajar y señalan que la renuncia del premier era de esperarse porque consideran que quiso evitar rendir cuentas ante la moción de censura que el Pleno del Parlamento tenía previsto debatir este miércoles 14 de mayo a las 10 de la mañana.

"No me siento segura cuando salgo a trabajar, hay mucha inseguridad en el pueblo. [¿Esperaban la renuncia del premier?] Sí, porque por no rendir cuentas ante la interpelación que le iban a hacer en el Congreso prefirió huir, esconderse bajo las faldas de Dina Boluarte", indicaron.