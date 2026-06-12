FERIADO no laborable el 24 de junio en estas regiones de Perú: ¿Quiénes se verán beneficiados y por qué?

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A alistar las maletas? El 24 de junio será feriado no laborable en dos regiones del Perú. Conoce en esta nota de Exitosa, quiénes se verán beneficiados y el motivo detrás de este descanso, de acuerdo a la normativa vigente.

Día no laborable el 24 de junio: ¿Cuál es el motivo?

En medio de la tensión en la coyuntura política por el conteo de votos de la ONPE de la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente del Perú, la ciudadanía busca información sobre cuándo será el próximo feriado nacional para descansar y alejarse por un momento de la rutina laboral.

Si bien es cierto que el próximo feriado a nivel nacional es el 29 de junio por el 'Día de San Pedro y San Pablo', también debes tener en cuenta que antes de esa fecha existe un día no laborable para dos regiones del país. De acuerdo a la normativa vigente reflejada en la página oficial del gobierno, el calendario precisa que el miércoles 24 de este mes permitirá a un sector de la ciudadanía hacer una pausa a su jornada laboral.

De acuerdo a ello, el "feriado no laborable" el 24 de junio se da con motivo a la celebración de la 'Fiesta de San Juan' y se aplicará en las regiones de Ucayali y Loreto, permitiendo a sus ciudadanos participar de esta festividad, considerada como una de las más importantes en la Amazonía.

Ordenanza Regional N.° 004-2004-GRU-CR / Ordenanza Regional N.° 010-2009 GRL-CR.

Trabajadores beneficiados con el feriado no laborable

A través de la ordenanza regional N° 004-2004-GRU-CR el 24 de junio será día no laborable "en todo Ucayali". "Declarar en todo el ámbito territorial de la región el día 24 de junio de cada año, con motivo a celebrarse la Fiesta de San Juan".

Por otro lado, la ordenanza regional N.° 010-2009 GRL-CR precisa que esta medida se ejecutará en la región Loreto, y se aplicará al sector público sujetos a horas de trabajo compensables y recuperables. Respecto a los trabajadores del sector privado, se destaca que será de forma opcional conforme a lo coordinado con sus empleadores.

24 de junio, día no laborable por Fiesta de San Juan

Feriados nacionales que restan en 2026

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Día de la Fuerza Aérea del Perú. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto : Batalla de Junín.

: Batalla de Junín. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Es así como, de acuerdo al calendario reflejado en la página Gob.pe, se da a conocer que el 24 de junio es "feriado no laborable" en Ucayali y Loreto para promover el turismo con motivo de la festividad de la 'Fiesta de San Juan'.