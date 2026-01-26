Pasajero herido tras choque de bus del Metropolitano contra puente en la Estación México: "Salimos volando"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la mañana de este lunes 26 de enero, un bus del Metropolitano, que se dirigía en sentido al sur, impactó violentamente con la base del puente de la estación México dejando decenas de heridos.

Como era de esperarse, ambulancias del SAMU y patrullas de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para atender a los afectados por este incidente. Según los primeros reportes, hay 25 personas policontusas que vienen siendo atendidas en la escena y otras trasladadas a hospitales cercanos.

Salieron volando al momento del impacto

Exitosa acudió al lugar y pudo conversar con uno de los heridos quien se encontraba esperando para ser atendido. El joven, identificado como Jean Paul Vergara, aseguró que el bus se encontraba repleto de pasajeros al momento que impactó contra este puente. Pese a la violencia del accidente, este solo presente un dolor en uno de sus brazos.

"De la nada impactó contra el muro y todos salimos volando. Gracias a Dios solo hay un poco de dolor en el brazo y la mano, pero hay gente que salió peor", indicó.

En esa línea, el usuario del Metropolitano relató que otros ciudadanos resultaron mucho más afectados ya que presentaban roturas de cabeza, brazos dislocados y más.

"Hay heridos fuertes, gente que se ha roto los brazos, se ha dislocado, rotura de cabezas, pero gracias a Dios para mi no ha sido tan feo más que el golpe que me duele un poco el brazo, pero hubo gente con mayor gravedad", añadió.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | Los pasajeros heridos tras el choque de un bus del Metropolitano contra el puente de la estación México relatan cómo se produjo el accidente.



Serán atendidos en minutos

El pasajero también indicó que los representantes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao le indicaron que será atendido en los próximos minutos ya que la prioridad era los heridos de gravedad.

"Nos han dicho que nos quedemos aquí los que tenemos heridas menores, nos van a trasladar para revisarnos y ver que todo esté bien. Ya está llegado la policía con ATU", finalizó.

Es importante precisar que el último reporte de ATU indica que varios de los heridos han sido trasladados a las clínicas Javier Prado, Internacional y a otros nosocomios que han sido alertados por el SAMU y el Ministerio de Salud que también se encuentran en el lugar.

En resumen, un pasajero que resultó herido tras el choque de un bus del Metropolitano contra la base del puente México indicó que todos los usuarios salieron volando al momento del impacto y que será atendido por personal del SAMU.