La Molina: Hoy inicia la marcha blanca del plan de desvío vehicular en la Av. Javier Prado

Hoy, lunes 26 de enero, inicia la marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Javier Prado, como parte del proyecto de la vía rápida Javier Prado, entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en La Molina.

A raíz de la reciente realización de la 'Noche Crema', la implementación de desvíos vehiculares en la avenida Javier Prado, en el distrito de La Molina, tuvo una nueva actualización en su fecha. Si bien se tenía previsto para llevarse a cabo desde el viernes 23 de enero, ahora se viene desarrollando desde esta mañana.

Ello se debe a las obras que se van a ejecutar en un tramo de la avenida Javier Prado, entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en el proyecto denominado vía rápida Javier Prado, anunciada por el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet)

Un quipo de Exitosa, in situ, pudo comprobar que conductores y transeúntes no están tomando en cuenta la citada marcha blanca la cual se extenderá hasta el jueves 29 enero, día en que se cerrará por completo la avenida Javier Prado.

Necesitan una mayor información sobre el plan vehicular

En conversación con nuestro medio, el general Javier Ávalos, gerente de seguridad ciudadana de La Molina, quien brindó mayores detalles sobre esta obra. En primer lugar, resaltó que el proyecto es "importante" debido a que "va a ayudar enormemente al tráfico".

"Hay una afectación directa a nuestro distrito. Lo importante que nuestro alcalde Diego Uceda indica es que los vecinos o los que transiten por acá estén informados. Necesitamos una mayor información. Sé que ya está le empresa y la Municipalidad de Lima van a comenzar a hacer la difusión. Necesitamos bastante información porque los vecinos están bastante preocupados", manifestó.

Además, señaló que el mencionado distrito limeño acoge a más de 200 mil estudiantes universitarios, fuera de los colegios en donde los alumnos ahora se encuentran de vacaciones, pero cuando se acaben el tránsito duplicará o triplicará nuevamente. "Hay que tomar las medidas y estar bien informados", puntualizó.

