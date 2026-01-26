Accidente en el Metropolitano: Bus choca contra puente de estación México

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grave accidente se ha registrado en la avenida Paseo de la República, a la altura de la estación México, un bus del metropolitano chocó contra la base del puente dejando varios heridos.

Unidades atienden a heridos

Según información preliminar de las autoridades, serían 35 las personas heridas como resultado del accidente. La unidad siniestrada sería el Super Expreso y se movilizaba de norte a sur, por lo que el pase se encuentra totalmente interrumpido, generando congestión en toda la avenida.

La página del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, 7 unidades atendieron a los pasajeros lesionados, sumado a ello se observó ambulancias del SAMU.

Según informaron los bomberos 15 personas fueron derivadas al Hospital Arzobispo Loayza y al Hospital Casimiro Ulloa, 12 a la clínica Javier Prado y a la clínica Internacional.

El frontis del vehículo se encuentra totalmente afectado, la parte derecha de la unidad quedó empotrada en la columna del puente, lo que generó que se parta en dos verticalmente. El bus quedó en una posición en C.

El impacto habría provocado que los pasajeros ubicados en la parte posterior salieran impulsado hacia adelante, resultando con golpes.

ATU informa de accidente

A través de un comunicado en redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que han activado los protocolos de emergencia y el personal se encuentra en el lugar atendiendo a los afectados.

"Se están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. Se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta", indicaron.

Sumado a ello, dieron a conocer que investigarán las causas de este accidente que ha dejado a varios pasajeros heridos en un horario con gran afluencia.



🚨 #ATUInforma

Hace minutos se acaba de registrar un accidente vehicular que involucra a un bus del Metropolitano, a la altura de la estación México. pic.twitter.com/Hp4gBMwp50 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 26, 2026

Noticia en desarrollo...