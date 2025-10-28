Penal de Challapalca no cuenta con bloqueador de celulares: "Solamente 30 cárceles lo tienen", indica jefe del INPE

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, reveló una información sumamente preocupante, pues el penal de Challapalca no cuenta con bloqueador de celular.

Menos de la mitad de penales tienen bloqueadores

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Paredes brindó una cifra sumamente preocupante, pues detalló que solo 30 de 69 penales del país cuentan con bloqueadores de celulares, lo que equivale a menos de la mitad.

"Efectivamente, no hay bloqueador en Challapalca, pero justamente estamos viendo el tema de las licitaciones para lógicamente poder ampliar, porque solamente hay 30 penales que tienen bloqueadores de 69 establecimientos penitenciarios", expresó.

Además, se refirió a las deficiencias en aquellos penales donde si hay bloqueadores, pues hay horarios en las que no funcionan, por lo que detalló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, está viendo este tema.

"Eso ya se está evaluando, porque acuérdate que hay un contrato con una empresa, o la empresa mejora o reevaluase en otro concurso, pero eso es a nivel ministerial, él lo va a decidir y yo confío en el ministros", contó.

Hacinamiento penitenciario

Paredes, respecto al hacinamiento penitenciario detalló que el 33 mil internos tiene un proceso pendiente y están con prisión preventiva, mientras que los condenados son 67 mil.

Ante ello lo que se busca es gestionar grilletes electrónicos para monitorear a los internos fuera de penales, liberando el hacinamiento, pues actualmente solo se tienen 60. "Estamos pidiendo por lo menos 1500 grilletes y una partida suplementaria", explicó.

Además, también se busca ver la situación de adultos mayores, discapacitados y postrados por enfermedades, lo que representa una carga para el INPE, pues contó que hay contagios en las cárceles.

"Por disposición del presidente de la República, esta ha sido una instrucción que nos ha dado, al ministro sobre todo, de ver estas personas, adultos mayores, discapacitados, postrados por enfermedad. Hay muchos que tienen TBC, algunos con SIDA,. Según una investigación ahorita hay al menos 100 internos con TBC en el penal de Piura", relató.

Respecto a ello, aseguró que se están buscando soluciones en conjunto con el Ministerio de Salud, pues durante las visitas los internos también llegan a contagiar a familiares. Sin embargo, explicó que primero están comenzando por limpiar los penales.

Es de esta manera que, el presidente de INPE, Iván Paredes, reveló que el penal de Challapalca es uno de los establecimientos que no cuentan con bloqueadores de celulares, pues solo 30 los tinen.